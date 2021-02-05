Банк "Открытие" предложил новую карту для футбольных болельщиков Бизнес

Фото: С сайта банка Открытие

Банк "Открытие" выпустил карту "Спартак" World Mastercard. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Цель нового ко-бренда - предоставить болельщикам самого титулованного футбольного клуба страны возможность стать ближе к любимой команде", - пояснили в пресс-службе.



Карта "Спартак" выпущена на базе карточного флагмана "Открытия" Opencard, который сочетает в себе преимущества двух программ лояльности: банковской программы МАКС и программы лояльности ФК "Спартак – Москва".

Программа "Открытия" МАКС позволяет получить кэшбэк до 3% за все покупки, либо до 11% за оплату товаров и услуг в любимой категории и 1% за все остальные покупки. Бонусную категорию можно ежемесячно менять по своему усмотрению: это могут быть красота и здоровье, транспорт, кафе и рестораны, либо путешествия. Бонусными рублями, заработанными в виде кэшбэка, можно компенсировать свои покупки по карте, приобрести билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, а также получить повышенную ставку по накопительному счету.



Главной особенностью карты "Спартак" является возможность потратить заработанные бонусные рубли на "Каталог впечатлений" от клуба: оплатив ими полную стоимость товаров и услуг в "Каталоге впечатлений" ФК Спартак-Москва" или до 50% стоимости билетов и атрибутики клуба на сайте "Спартака". Среди лотов "Каталога впечатлений" – доступ на закрытые мероприятия с участием футболистов, поход на стадион вместе с легендами клуба, атрибутика с автографами игроков и многие другие активности, о которых мечтает каждый болельщик любимой команды. Посмотреть баланс своего счета в программе "Спартак – Москва" можно в личном кабинете на сайте клуба. При этом общее количество денариев в личном кабинете отображается как сумма бонусных рублей, начисленных в банке, и денариев, начисленных клубом.



Еще одним важным преимуществом карты "Спартак" Mastercard является бесплатное обслуживание, а также возможность без комиссии снимать и вносить на счет наличные в банкоматах "Открытия" и банков-партнеров (на сегодняшний день это более 33 000 устройств на территории всей страны). Карта "Спартак" заменит в линейке "Открытия" "Карту Гладиатора", при этом действующим клиентам приходить в отделение и перезаключать договор не нужно: переход на новый тарифный план будет осуществлен автоматически.



"Наша новая карта предлагает уникальные возможности болельщикам – как с точки зрения управления своими финансами, так и для поддержки любимой команды. Уверен, что фанаты клуба по достоинству оценят наше новое предложение. Мы намерены активно развивать сотрудничество с ФК "Спартак-Москва" и в ближайшее время готовим к запуску ряд новых совместных проектов", - рассказал вице-президент, заместитель директора департамента CVM банка "Открытие" Игорь Гайдаржи.

"Mastercard поддерживает спортивных болельщиков и ценит их вклад в успех любимых команд. В партнерстве с банком "Открытие" и ФК "Спартак" мы создали карту для тех, кто по-настоящему любит спорт и хочет быть еще ближе к своим увлечениям. Мы уверены, что новая карта станет удобным платёжным инструментом и подарит поклонникам футбольного клуба еще больше уникальных впечатлений в программе лояльности", – прокомментировал директор по продажам Mastercard в России Владислав Святик.



"Мы рады, что наш стратегический партнер банк "Открытие" запускает новый ко-бренд продукт – банковскую карту "Спартак". Держателям карты станут доступны привилегии программ лояльности и банка, и футбольного клуба. Получая бонусы по новой карте "Спартак", болельщики смогут приобретать эксклюзивные продукты и услуги в магазине впечатлений футбольного клуба, например, джерси любимого игрока с автографом, экскурсию по Тарасовке, видеоконференцию с любимым игроком, посещение матча "Спартака" в компании с легендой клуба и много другое", - подытожил директор департамента по связям с общественностью ФК "Спартак - Москва" Антон Фетисов.