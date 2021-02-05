Экспресс-кредитование ― как проверить надежность МФО?

Не знаете как просто и оперативно получить необходимую сумму денег? Заходите на Geldlenen-Spoed ― на сайте кредитного агрегатора представлено множество программ от микрофинансовых организаций и банковских учреждений. Из всего многообразия особой популярностью пользуются мгновенные займы ― простое решение финансовых проблем. Для быстрого выбора экспресс-займа предусмотрено несколько сравнительных критериев, а для подачи заявки достаточно перейти по указанной ссылке. Но, изначально рекомендуем ознакомиться с особенностями оформления кредитной программы и правилами выбора кредитора.

Экспресс-кредиты: условия оформления

Всем известно, что предоставляемая возможность взять деньги в долг, всегда сопровождается выполнением ряда условий. Непосредственно для микрозаймов их немного:

Возраст от 18 и до 75 лет.

Документ, удостоверяющий личность. Как альтернатива ― идентификация через BankID, но этот вариант применим в Европе.

Активная банковская карта/номер счета.

Мобильный телефон.

Электронный адрес.

Как видите, МФО требуют подтверждения личности, а предоставлять справки с подтверждением уровня дохода не обязательно. В Голландии минимальные требования предъявляет компания Saldodipje, на сайте которой все условия описаны максимально подробно. Также для многих компаний не важен кредитный рейтинг и наличие других обязательств. Ищите, изучайте и обязательно найдете идеальный вариант.

Проверка МФО: на какие моменты обратить внимание?

Большой спрос на микрофинансовые продукты заставляет активно действовать и мошенников, желающих поживиться на доверии граждан. Именно поэтому предлагаем ряд правил, придерживаясь которых шансы попасть в ловушку будут сведены к минимуму:

Проверяйте компанию на присутствие в Едином реестре. Не оплачивайте никаких комиссий за перевод денег. Заработок МФО заключается в процентах, а дополнительные взносы ― признак мошенников. Изучите отзывы клиентов, и, с разных источников. Так вы сможете составить полноценную картину. Обратите внимание на наличие адреса и телефонов для связи. В идеале, когда функционирует консультационный центр.

Также о надежности МФО можно судить по количеству открытых филиалов, хотя некоторые функционирует только через интернет, а их клиенты пользуются официальным приложением. Есть еще один способ ― просто зайти на сайт информационного сервиса. В чем их особенность? Всю вышеперечисленную работу выполняет команда аналитиков, предоставляя на выбор исключительно достоверную информацию.

Билеты на чемпионат по футболу, покупка заветного смартфона или оплата услуг ― неважно, какая цель заставляет идти и обращаться за помощью. Главное, основательно подойти к подбору кредитора и условиям предоставления денег.

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