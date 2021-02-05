Павел Марков назначен гендиректором "Нижегородского водоканала" Политика

Павел Марков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Павел Марков назначен генеральным директором АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно предоставленной информации, такое постановление подписал глава города Юрий Шалабаев 17 февраля.

"Павел Марков досконально знает сферу ЖКХ, за годы эффективной работы в администрации Нижнего Новгорода и, ранее, в областном министерстве ЖКХ заслужил уважение в профессиональной среде. "Нижегородский водоканал" - непростой фронт, но уверен, что он справится с возложенными на него задачами по модернизации инфраструктуры и обеспечению нижегородцев холодным водоснабжением и водоотведением", - сказал Юрий Шалабаев.

Исполняющим обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода назначен первый заместитель директора - Денис Скалкин.

СПРАВКА:

Павел Марков имеет два высших образования: окончил в разное время Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" (инженер-строитель) и Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Профессиональную деятельность начал в 1983 году на заводе "Капролактам", откуда, с должности главного инженера ЖКХ, в 1991 году перешел на пост главного инженера управления архитектуры и градостроительства исполкома Дзержинского горсовета.

В 2002-2005 годах работал заместителем министра, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В 2005-2015 годах занимал руководящие посты на предприятиях Дзержинска, в администрации Дзержинска и аппарате губернатора и правительства Нижегородской области.

С 25 июля 2016 года по 17 февраля 2021 года - директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.