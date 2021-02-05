В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Новая схема на Циолковского
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2021 15:57  [122] Путин рассказал о продовольственных сертификатах для малоимущих
17 февраля 2021 15:24  [98] Колокольня в Нижегородском кремле станет доступна для посетителей летом 2021 года
17 февраля 2021 15:18  [178] Восемь сотрудников пищеблоков в нижегородских школах и детсадах отстранены от работы
17 февраля 2021 14:51  [96] Евгений Люлин участвовал в торжественной встрече иконы святителя Симона в Нижнем Новгороде
17 февраля 2021 14:32  [133] Около 24 км дороги в Варнавинском районе будет отремонтировано в 2021 году
17 февраля 2021 14:22  [116] "Студенческие отряды помогают людям обрести новых друзей, получить профессию и новые навыки", - Глеб Никитин
17 февраля 2021 13:36  [352] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 12 районах Нижегородской области
17 февраля 2021 13:13  [129] "Проект "Вам решать!" – один из успешных примеров применения на практике инициативного бюджетирования", - Иван Носков
17 февраля 2021 13:08  [142] ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки
17 февраля 2021 13:05  [127] Нижегородских школьников приглашают к участию в конкурсе сочинений "Без срока давности"
Общество

Евгений Люлин участвовал в торжественной встрече иконы святителя Симона в Нижнем Новгороде

17 февраля 2021 14:51  [96] Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 17 февраля принял участие в торжественной встрече иконы святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Икону доставили в Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского. В мероприятии также участвовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как пояснили в пресс-службе, 17 февраля отмечается день памяти святого благоверного князя Георгия Всеволодовича – основателя Нижнего Новгорода. Икона святителя Симона прибыла в Нижний Новгород из Киево-Печерской Лавры, где она была написана и освящена на его святых мощах.

"Сегодня в Нижний Новгород прибыла икона святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. Для нас это вдвойне символично, потому что сегодня мы чтим и память святого князя Георгия Всеволодовича, основателя нашего города. При жизни эти два человека олицетворяли собою духовную и светскую власть. Благословив князя Георгия на основание в устье Оки Нижнего Новгорода, епископ Симон проявил себя неординарной личностью, способной мыслить на века вперед. Вот уже восемь столетий его благословение помогает нам развивать Нижний, делать его промышленным, культурным и комфортным. В год 800-летия родного города мы отдаем дань памяти и признательности его основателям и рассчитываем на их духовное покровительство нашим детям и внукам", - сказал Евгений Люлин.

После богослужения нижегородский архипастырь обратился к собравшимся.

"Сегодня мы отдаем дань памяти и молитвенно почитаем основателя Нижнего Новгорода святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. В этот день особенно сильно ощущается духовная связь со святынями киевской земли, откуда прибыла к нам икона святителя Симона. Он принял постриг и подвизался в Киево-Печерской лавре, где ныне почивают его святые мощи. Являясь духовным наставником князя Георгия Всеволодовича, святитель Симон поддерживал его начинания по укреплению границ русских земель и их процветанию. Не так много городов, основанных святыми, Нижний Новгород – один из них. Сама живописная местность, где со временем вырос наш город, напоминала киевскую землю – колыбель городов русских с ее древними храмами. Первый храм, заложенный на нижегородской земле, был освящен в честь Архистратига Михаила – святого покровителя Киева, предводителя Небесного воинства", - рассказал митрополит Георгий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Религия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph