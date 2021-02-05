Евгений Люлин участвовал в торжественной встрече иконы святителя Симона в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 17 февраля принял участие в торжественной встрече иконы святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Икону доставили в Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского. В мероприятии также участвовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как пояснили в пресс-службе, 17 февраля отмечается день памяти святого благоверного князя Георгия Всеволодовича – основателя Нижнего Новгорода. Икона святителя Симона прибыла в Нижний Новгород из Киево-Печерской Лавры, где она была написана и освящена на его святых мощах.

"Сегодня в Нижний Новгород прибыла икона святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. Для нас это вдвойне символично, потому что сегодня мы чтим и память святого князя Георгия Всеволодовича, основателя нашего города. При жизни эти два человека олицетворяли собою духовную и светскую власть. Благословив князя Георгия на основание в устье Оки Нижнего Новгорода, епископ Симон проявил себя неординарной личностью, способной мыслить на века вперед. Вот уже восемь столетий его благословение помогает нам развивать Нижний, делать его промышленным, культурным и комфортным. В год 800-летия родного города мы отдаем дань памяти и признательности его основателям и рассчитываем на их духовное покровительство нашим детям и внукам", - сказал Евгений Люлин.

После богослужения нижегородский архипастырь обратился к собравшимся.

"Сегодня мы отдаем дань памяти и молитвенно почитаем основателя Нижнего Новгорода святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. В этот день особенно сильно ощущается духовная связь со святынями киевской земли, откуда прибыла к нам икона святителя Симона. Он принял постриг и подвизался в Киево-Печерской лавре, где ныне почивают его святые мощи. Являясь духовным наставником князя Георгия Всеволодовича, святитель Симон поддерживал его начинания по укреплению границ русских земель и их процветанию. Не так много городов, основанных святыми, Нижний Новгород – один из них. Сама живописная местность, где со временем вырос наш город, напоминала киевскую землю – колыбель городов русских с ее древними храмами. Первый храм, заложенный на нижегородской земле, был освящен в честь Архистратига Михаила – святого покровителя Киева, предводителя Небесного воинства", - рассказал митрополит Георгий.