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Восемь сотрудников пищеблоков в нижегородских школах и детсадах отстранены от работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, сотрудники Роспотребнадзора провели обследования работников пищеблоков образовательных учреждений в регионе с целью профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями.
По состоянию на 17 февраля от работы были отстранены 8 сотрудников пищеблоков образовательных учреждений, у которых были обнаружены возбудители вирусных кишечных инфекций. Такие меры позволили предотвратить вспышку распространения острыми кишечными инфекциями детей.
В заключение в Роспотребнадзоре отметили, что в 2020 году удельный вес вирусных кишечных инфекций составил 82,7% против 72,0% в 2019 году.
Ранее сообщалось, что карантин по ОРВИ и коронавирусу действует в 12,5% нижегородских школ и детсадов.
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