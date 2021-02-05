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Общество

Восемь сотрудников пищеблоков в нижегородских школах и детсадах отстранены от работы

17 февраля 2021 15:18  [184] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Восемь сотрудников пищеблоков в нижегородских школах и детсадах отстранены от работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, сотрудники Роспотребнадзора провели обследования работников пищеблоков образовательных учреждений в регионе с целью профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

По состоянию на 17 февраля от работы были отстранены 8 сотрудников пищеблоков образовательных учреждений, у которых были обнаружены возбудители вирусных кишечных инфекций. Такие меры позволили предотвратить вспышку распространения острыми кишечными инфекциями детей.

В заключение в Роспотребнадзоре отметили, что в 2020 году удельный вес вирусных кишечных инфекций составил 82,7% против 72,0% в 2019 году.

Ранее сообщалось, что карантин по ОРВИ и коронавирусу действует в 12,5% нижегородских школ и детсадов.

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Теги:
Дети Роспотребнадзор
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