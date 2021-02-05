Путин рассказал о продовольственных сертификатах для малоимущих Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы обсудил идею введения продовольственных сертификатов для малоимущих.

"Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему", - сказал президент.

При этом он отметил, что сейчас данный вопрос не так актуален, как в разгар пандемии коронавируса.

"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно. На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но, тем не менее, поговорить можно", - считает Владимир Путин.