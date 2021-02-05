Роддом №6 Сормовского района – закрыт, ремонт посчитали нерентабельным Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Роддом №6 (ул. Героя Сутырина, д. 19) Сормовского района Нижнего Новгорода закрыли навсегда, поскольку из-за ветхости здания ремонт в нем посчитали нерентабельным. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, что родильный дом №6 Сормовского района на 40 коек работал до 2017 года. В связи с предписаниями Роспотребнадзора, пожарного надзора и инспекции административно-технического надзора Нижегородской области в октябре 2017 года он был закрыт.

Эксперты отмечали аварийное состояние здания и неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждения. Роддом был признан непригодным для использования и закрыт на капитальный ремонт.

Однако экспертиза показала, что ремонтные работы будут нерентабельны. Поэтому объект оставался закрытым. Сейчас рассматриваются варианты дальнейшего использования здания.

Потоки рожениц Сормовского района перераспределены на родильный дом №5 Московского района, расположенного на расстоянии 5 км, что не противоречит принципу шаговой доступности. Женщины, имеющие осложнения беременности, на машинах скорой помощи направляются в перинатальный центр больницы №40 Автозаводского района.

"Доступность акушерской помощи при реорганизации не ухудшилась", - отметили в Минздраве.