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Бизнес

Нижегородская отрсль НХП в 2019-2020 годах получила из облбюджета 92 млн рублей

17 февраля 2021 18:20  [74] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма на заседании 17 февраля заслушали информацию от правительства региона о ходе реализации подпрограммы "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов (НХП)" в 2019-2020 годах. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Депутатам также рассказали о предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектов НХП на стимулирующие выплаты молодым специалистам в 2019-2020 годах.

Как сообщает пресс-служба, в 2019-2020 годах объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета составил 92 млн рублей, в том числе объем финансовой государственной поддержки отрасли НХП составил 52 млн рублей.

В ходе доклада, директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергей Яковлев отметил что, несмотря на сложившуюся ситуацию в 2020 году удалось организовать обучающие программы в целях стимулирования развития отрасли НХП.

Объем финансирования программ составил 562 тысяч рублей, в их числе:

- проведены переговоры по открытию филиалов Высшей школы народных искусств (академия) на базе Павловского техникума народных художественных промыслов России и Семеновского индустриально-художественного техникума;
- в рамках создания в местах бытования НХП профориентационных классов пополнена экспозиция НХП в ресурсном центре на базе МАОУ № 186 "Авторская академическая школа" изделиями камнерезного промысла;
- организованы мероприятия, связанные с присуждением звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области";
- выплачены премии 15 мастерам НХП и лауреатам звания – 450 тысяч рублей. С 2020 года количество премированных мастеров увеличено с 5 до 15, а размер премии стал больше с 15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции были введены ограничения на проведение культурно-массовых, тем не менее средства, заложенные на проведение региональных фестивальных мероприятий НХП были направлены на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, докладчик отметил, что по итогам реализации мер государственной поддержки в виде субсидий субъектам НХП на стимулирующие выплаты молодым специалистам с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года было предоставлено из областного бюджета 4,6 млн рублей. Данные субсидии получали следующие предприятия НХП: "Хохломская роспись", "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова", "Тканые узоры", "Промысел", "Торговый дом "Семеновская роспись", Завод складных ножей "САРО".

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Теги:
Законодательное собрание НХП
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