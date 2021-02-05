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Общество

Нижегородцы смогут проголосовать за благоустройство через новую федеральную платформу

17 февраля 2021 18:56  [101] Общество

Нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые планируется благоустроить в 2022 году, на новой федеральной платформе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

Речь идет о благоустройстве в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) нацпроекта "Жилье и городская среда". Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.

Вице-премьер РФ Марат Хуснулин отметил, что общероссийская платформа будет по-настоящему прозрачным механизмом, который упростит получение "обратной связи" от граждан во всех регионах страны.

"Проект "Формирование комфортной городской среды" имеет огромное значение для нижегородцев. Очень важно, что он позволяет улучшить качество жизни, как в Нижнем Новгороде, так и в отдаленных населенных пунктах – сделать их красивее, удобнее, доступнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На федеральной платформе будет проводиться голосование и по объектам ФКГС, и по дизайн-проектам. По каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать интересующие вопросы. Кроме того, заработают общие горячие линии. Платформа предполагает комплексный подход к проведению голосования и сбору мнений жителей.

Разрабатывает платформу АНО "Диалог Регионы", которая будет курировать ее в дальнейшем. Ранее АНО "Диалог Регионы" запустила в субъектах РФ, в том числе в Нижегородской области, центры управления регионом и системы "Инцидент-менеджмент", направленные на сбор в соцсетях отзывов граждан о существующих проблемах для их дальнейшей проработки и предоставления ответов на обращения от компетентных органов.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в этом году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено порядка 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.

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Теги:
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