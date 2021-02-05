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Бизнес

Банк "Открытие" продолжит обслуживание пенсионных карт с истекшим сроком действия

17 февраля 2021 19:07  [63] Бизнес

Держатели пенсионных карт "Открытия", срок действия которых заканчивается с февраля по июнь 2021 года включительно, смогут совершать операции по ним до 1 июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе пояснили, что совершение операций предусмотрена для пластика на базе любой платежной системы. Клиенты смогут использовать карты для покупок, в том числе через Интернет, а также снимать наличные во всех банкоматах "Открытия" и банков-партнеров.

Согласно распоряжению Банка России, с 1 июля 2021 все пенсионные выплаты должны зачисляться на карты национальной платежной системы МИР. Таким образом, владельцам карт международных платежных систем необходимо либо оформить новый пластик, либо перевыпустить свои текущие карты на базе ПС МИР. Произвести эти процедуры можно как в любом отделении банка на территории всей страны, так и онлайн – в дистанционных каналах обслуживания. Заказать новую карту можно в несколько кликов в интернет-банке или мобильном приложении "Открытия", а сам пластик в удобное время и место клиенту доставит сотрудник банка.

"Следуя рекомендациям Банка России, мы делаем все возможное, чтобы сделать переход наших клиентов-пенсионеров на карты ПС МИР как можно более комфортным и бесшовным", - комментирует управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Алексей Перов.

"Пожилые люди наиболее сильно нуждаются в помощи и поддержке банка. На сегодняшний день более 120 тысяч человек получают свою пенсию на карты "Открытия", и все они смогут в привычном режиме продолжить беспрепятственно пользоваться своим пластиком до 1 июля, даже если срок его действия истечет в период с февраля по июнь", - добавил он.

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Теги:
Банки Открытие
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