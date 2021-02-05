Нижний сегодня: главные события дня

Прокуратура внесла представление властям Нижнего Новгорода из-за некачественной уборки снега
Сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения правил благоустройства в зимний период: ненадлежащая очистка от снега дорожного покрытия, наличие валов снега на тротуарах и посадочных площадках общественного транспорта, на пересечении проезжих частей, непроведение уборочных работ на придомовых территориях и проездах.
Стало известно новое число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 17 февраля
По данным на 17 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 92 137 человек, в том числе 419 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 416 новых случаев COVID-19.
Восемь сотрудников пищеблоков в нижегородских школах и детсадах отстранены от работы
У отстраненных сотрудников были обнаружены возбудители вирусных кишечных инфекций. Отстранение позволило предотвратить вспышку распространения острыми кишечными инфекциями детей.
Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 12 районах Нижегородской области
Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 12 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 92 137 человек, из которых 40 166 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 51 971 – за пределами областного центра.
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы комитета Госохотнадзора Нижегородской области по факту получения взятки
По версии следствия, в октябре прошлого года Николай Бондаренко, являясь главой комитета, получил от индивидуального предпринимателя взятку. За это он должен был предоставить информацию об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского района.
Павел Марков назначен гендиректором "Нижегородского водоканала"
Глава департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков назначен генеральным директором АО "Нижегородский водоканал". Такое постановление подписал мэр города Юрий Шалабаев 17 февраля. И.о. директора департамента назначен первый заместитель директора - Денис Скалкин.
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