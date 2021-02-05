"Важно, чтобы нижегородцы активно голосовали за свои инициативы по проекту "Вам решать!", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Важно, чтобы нижегородцы активно голосовали за свои инициативы по проекту "Вам решать!", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя старт проекта в Нижегородской области.

По его словам, губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!", который стартовал в Нижегородской области, нужна общественная поддержка. "Важно, чтобы жители населенного пункта активно голосовали за свой проект на сайте. Чем выше процент голосующих, тем больше шансов у проекта на воплощение", - отметил спикер регионального парламента.

"Действующая ранее программа поддержки местных инициатив очень быстро стала настолько популярной, что администрации городов начали обращаться в правительство области с просьбами позволить им принять в ней участие, хотя она изначально задумывалась, как программа "для глубинки", - добавил Евгений Люлин.

Он также отметил, что за восемь лет было реализовано почти три тысячи различных проектов: отремонтированы дороги, детские площадки, благоустроены скверы, кладбища, воинские мемориалы, заасфальтированы улицы и площади, установлены фонари.

"Программа набирает обороты: в 2020 году реализовано полтысячи проектов. А теперь она объединена с проектом инициативного бюджетирования "Вам решать!". По инициативе губернатора Глеба Никитина и фракции "Единой России" в Заксобрании на реализацию этого проекта в текущем году заложено 730 миллионов рублей"», - резюмировал Евгений Люлин.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".