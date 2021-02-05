Еще 140 нижегородских школьников и студентов посетило выставку "Без срока давности" Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Еще 140 нижегородских школьников и студентов посетило выставку "Без срока давности". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, за 17 февраля выставку посетило 140 человек. Учащиеся 12 школы г. Бор, студенты НКМБ, Нижегородского индустриального колледжа, учащиеся 113 и 33 школы Нижегородского района, 18 школы Советского района, а также Нижегородской кадетской школы Ленинского района.

Напомним, что нижегородских школьников приглашают к участию в конкурсе сочинений "Без срока давности".

Ранее также сообщалось, что в Нижегородской области проходит уникальная историческая выставка "Без срока давности", где собраны архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

За время экспонирования, с 8 февраля 2021 года, на территории региона выставку посетило более 800 нижегородских школьников, студентов профессиональных техникумов и колледжей.