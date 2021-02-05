"Проект "Вам решать!" позволяет воплотить в жизнь давние надежды и пожелания жителей", - Артем Кавинов Общество

Артем Кавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Проект "Вам решать!" позволяет воплотить в жизнь давние надежды и пожелания жителей", - заявил депутат Госдумы Артем Кавинов, комментируя старт проекта в Нижегородской области.

По его словам, этот проект привлекает все больше внимание неравнодушных, потенциально активных жителей. "И не случайно именно этим инициативам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин придает особое значение", - сказал Артем Кавинов.

"Люди видят, что их давние надежды и пожелания привести в порядок улицу, помочь детскому учреждению действительно становятся реальными, воплощаются в жизнь. Такие проекты становятся по-настоящему народными, как например, спорткомплекс "Водник" на Бору, где росло не одно поколение борчан - любителей спорта. А теперь у "Водника" благодаря жителям и проекту - вторая жизнь", - отметил депутат Госдумы.

Он также обратил внимание на то, что в прошлом году проект "Вам решать" позволил провести капитальный ремонт в музыкальной школе в Ковернино и в одном из детских садов в Шахунье, в Семеновском округе - в Беласовском детском саду - заменить окна, обустроить парки в Чкаловске и набережную в Сокольском.

"Это все реальные перемены к лучшему на территории. При этом проект отлично дополняет программу местных инициатив, федеральные инициативы и позволяет комплексно решать самые насущные вопросы территории", - сказал Артем Кавинов.

Он отметил, что сама механика участия в проекте проста: жители предлагают и голосуют за проекты, а органы власти при поддержке "Единой России" реализуют эти проекты.

"Очень важно, чтобы за качеством работ осуществляется совместный контроль и общественников, и жителей, и депутатов, и представителей муниципалитетов. Это не просто позиция наблюдения, а, в первую очередь, помощь, поддержка в продвижении общего дела. Конечно, и сами жители к результатам такой работы относятся бережнее. Такие свои, местные истории объединяют людей. А значит, есть возможность сделать чуть больше запланированного", - резюмировал спикер.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".