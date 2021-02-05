Горячую воду отключили в домах на двух улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Горячую воду отключили в домах на двух улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Речь идет о домах №9 и 7 по ул. Витебская и №40 и 42 по ул. Октябрьской революции в Канавинском районе.

Там с 10:00 до 15:00 не будет горячего водоснабжения в связи с проведением плановых работ на сетях.

Напомним, свет частично отключали в двух районах Нижнего Новгорода 17 февраля 2021 года.