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Общество

Горячую воду отключили в домах на двух улицах Нижнего Новгорода

18 февраля 2021 10:27  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Горячую воду отключили в домах на двух улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Речь идет о домах №9 и 7 по ул. Витебская и №40 и 42 по ул. Октябрьской революции в Канавинском районе.

Там с 10:00 до 15:00 не будет горячего водоснабжения в связи с проведением плановых работ на сетях.

Напомним, свет частично отключали в двух районах Нижнего Новгорода 17 февраля 2021 года.

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Теги:
Канавинский район Ремонтные работы
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