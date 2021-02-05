Нижегородский водоканал приглашает студентов на оплачиваемую стажировку Общество

Нижегородский водоканал приглашает студентов на оплачиваемую стажировку. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, уже в марте стартует оплачиваемая стажировка для студентов выпускных курсов вузов (бакалавров и магистров), а также для ребят, проходящих обучение в ссузах. В данный момент идет набор стажеров в 14 подразделений на специальности, связанные с деятельностью Нижегородского водоканала. В частности, приглашаются будущие инженеры, химики, бактериологи, юристы, экономисты.

"Студенты оформляются на 0,5 ставки, им устанавливается гибкий график. Работая по 20 часов в неделю, они имеют возможность совмещать учебу и стажировку в Нижегородском водоканале в удобном для себя режиме. После окончания стажировки в трудовую книжку студента вносится запись о трудоустройстве, то есть к окончанию учебы он уже имеет официальный опыт работы, так востребованный большинством крупных работодателей", - отметила заместитель начальника отдела подбора, оценки и развития персонала Юлия Маринина.

На время стажировки, которая продлится до августа, к каждому студенту прикрепляется наставник, который обучает стажера и следит за правильностью исполнения порученных задач. Студенты, успешно прошедшие стажировку, зачисляются в кадровый резерв, а при наличии вакантных позиций пропадают в штат водоканала. За время проекта Нижегородский водоканал успешно трудоустроил более половины студентов, прошедших стажировку, на разные объекты предприятия. Так с 28 января переведен в штат компании на должность инженера 1 категории отдела АСУ ТП Дмитрий Косарев.

"О возможности совмещать учебу и работу на водоканале я узнал на "Ярмарке вакансий", которая проходила в моем вузе - НГТУ. Так как я учусь на направлении "Электроэнергетика-электротехника", мне подобрали наиболее подходящее подразделение. После стажировки я решил остаться работать, так как здесь много интересных задач, плюс коллектив хороший", - сказал он.



Подробности о стажировке можно уточнить в отделе подбора, оценки и развития персонала по телефону +7 (831) 246-99-24.