"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 февраля 2021 12:08  [17] Капремонт Ивановского съезда планируется завершить до июля 2021 года
18 февраля 2021 11:45  [90] Дорожники представили план расчистки улиц Нижнего Новгорода от снега
18 февраля 2021 11:03  [101] Комитет ЗС НО отложил выделение средств на строительство пристроя к школе №168 в Нижнем Новгороде
18 февраля 2021 10:55  [89] Нижегородский водоканал приглашает студентов на оплачиваемую стажировку
18 февраля 2021 10:36  [207] Директором Нижегородского НОЦ назначен Игорь Федюшкин
18 февраля 2021 10:27  [114] Горячую воду отключили в домах на двух улицах Нижнего Новгорода
18 февраля 2021 10:16  [101] "Проект "Вам решать!" позволяет воплотить в жизнь давние надежды и пожелания жителей", - Артем Кавинов
18 февраля 2021 10:03  [164] Более 2,5 тыс жителей Нижегородской области в феврале могут остаться без электроэнергии
18 февраля 2021 09:09  [128] "Важно, чтобы нижегородцы активно голосовали за свои инициативы по проекту "Вам решать!", - Евгений Люлин
17 февраля 2021 19:31  [771] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Нижегородский водоканал приглашает студентов на оплачиваемую стажировку

18 февраля 2021 10:55  [89] Общество

Нижегородский водоканал приглашает студентов на оплачиваемую стажировку. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, уже в марте стартует оплачиваемая стажировка для студентов выпускных курсов вузов (бакалавров и магистров), а также для ребят, проходящих обучение в ссузах. В данный момент идет набор стажеров в 14 подразделений на специальности, связанные с деятельностью Нижегородского водоканала. В частности, приглашаются будущие инженеры, химики, бактериологи, юристы, экономисты.

"Студенты оформляются на 0,5 ставки, им устанавливается гибкий график. Работая по 20 часов в неделю, они имеют возможность совмещать учебу и стажировку в Нижегородском водоканале в удобном для себя режиме. После окончания стажировки в трудовую книжку студента вносится запись о трудоустройстве, то есть к окончанию учебы он уже имеет официальный опыт работы, так востребованный большинством крупных работодателей", - отметила заместитель начальника отдела подбора, оценки и развития персонала Юлия Маринина.

На время стажировки, которая продлится до августа, к каждому студенту прикрепляется наставник, который обучает стажера и следит за правильностью исполнения порученных задач. Студенты, успешно прошедшие стажировку, зачисляются в кадровый резерв, а при наличии вакантных позиций пропадают в штат водоканала. За время проекта Нижегородский водоканал успешно трудоустроил более половины студентов, прошедших стажировку, на разные объекты предприятия. Так с 28 января переведен в штат компании на должность инженера 1 категории отдела АСУ ТП Дмитрий Косарев.

"О возможности совмещать учебу и работу на водоканале я узнал на "Ярмарке вакансий", которая проходила в моем вузе - НГТУ. Так как я учусь на направлении "Электроэнергетика-электротехника", мне подобрали наиболее подходящее подразделение. После стажировки я решил остаться работать, так как здесь много интересных задач, плюс коллектив хороший", - сказал он.

Подробности о стажировке можно уточнить в отделе подбора, оценки и развития персонала по телефону +7 (831) 246-99-24.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph