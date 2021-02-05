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Общество

"Наша партийная задача – максимально выявить и поддержать инициативы жителей", - Ольга Щетинина

18 февраля 2021 12:23  [93] Общество
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Наша партийная задача – максимально выявить и поддержать инициативы жителей", - заявила зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина, комментируя старт проекта "Вам решать!".

По ее словам, итоги проекта показали, что жители области с большим интересом принимают участие в реализации своих инициатив. "При этом они не просто сообщают, какие вопросы нужно решить в первую очередь. Они вместе с нашими депутатами и общественниками участвуют и в разработке проектов, и в согласовании макетов, планов и сроков, а также контролируют их исполнение и качество выполнения работ", - добавила Ольга Щетинина.

"Так, например, в прошлом году в Павлове по инициативе жителей и при их активном голосовании был благоустроен парк "Дальняя Круча". Это парк с потрясающими видами на Оку – один из старейших в городе, он давно нуждался в реконструкции. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что парк ожил, получил вторую жизнь и стал отличным местом для отдыха и прогулок. Читала в соцсетях, что и нижегородцы с большим удовольствием посещают Павлово и заезжают прогуляться по "Дальней Круче", - сказала зампредседателя Заксобрания региона.

Она отметила, что таких примеров немало.

"Только в прошлом году было поддержано почти 500 инициатив жителей, а за все время реализации проекта – почти 3 тысячи. Конечно, работы предстоит еще много: в этом году по решению губернатора Глеба Никитина финансирование программы "Вам решать!" составит 730 млн рублей. Наша партийная задача – максимально выявить и поддержать предложения жителей, помочь им провести сходы и слушания, подать заявку на участие в конкурсе и проголосовать за свой проект", - резюмировала Ольга Щетинина.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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