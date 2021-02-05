Пять светофоров отключили в Нижнем Новгороде 18 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять светофоров отключили в Нижнем Новгороде 18 февраля 2021 года. Об этом сообщает городской центр организации дорожного движения.

Речь идет о светофорах на перекрестках: пр. Гагарина – ул. Лебедева, пр. Гагарина - ост. Кинотеатр Электрон, ул. Алексеевская – пер. Холодный, пр. Бусыгина - ул. Дьяконова. Отключение электропитания данных светофоров кратковременное.

Так, светофор на перекрестке пр. Гагарина - остановка Кинотеатр Электрон не работал с 9:00 до 12:00 и сейчас функционирует.

На участке - ул. Алексеевская – пер. Холодный - светофор отключен с 8:00. Его работа возобновится в 18:00. На - пр. Гагарина – ул. Лебедева - отключение продлится с 9:00 до 17:00.

Также на перекрестке - пр. Бусыгина - ул. Дьяконова - светофор не будет работать с 13:00 до 16:00.

Кроме того, продолжается реконструкция светофора на ул. Студенческой около дома №15.

ЦОДД рекомендует водителям быть внимательными при проезде по этим участкам.