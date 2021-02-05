Шумоглушители установили на котлах Сормовской ТЭЦ Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Шумоглушители установили на котлах Сормовской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, новое оборудование позволяет производить растопку котлоагрегатов, не нарушая покоя жителей близлежащих кварталов.

Шум при растопке котла возникал при истечении пара через продувочный трубопровод котла до выхода оборудования на рабочие параметры. Введенная в эксплуатацию в 1974 году Сормовская ТЭЦ строилась вдали от жилой застройки, и этот звук не доставлял горожанам неудобств. За последние годы новые жилые массивы были возведены в непосредственной близости от станции, и шум при пуске котла стал для их жителей источником дискомфорта.

В пресс-службе ведомства отметили, что шумоглушители – металлические изделия со специальной набивкой весом 1,8 тонны каждое. Их монтаж производился на трубопроводах продувки котлов на высоте 43 метра. Работы проводились в условиях действующего производства без ограничения энергоснабжения потребителей.

"Проведенные испытания и начало эксплуатации шумоглушителей подтвердили их эффективность. Шум при переходных режимах работы ТЭЦ больше не будет тревожить жителей города", – отметил технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

Напомним, что Сормовская ТЭЦ обновила максимальный показатель отпуска тепла.

В наступившем году продолжится выполнение четырехлетней инвестиционной программы, по которой компания до 2023 года направит на модернизацию станции 729 млн рублей в соответствии с соглашением, подписанным в 2019 году между ПАО "Т Плюс" и правительством Нижегородской области. Модернизация ТЭЦ обеспечит дальнейшее повышение надежности и энергоэффективности станции и в целом системы теплоснабжения.