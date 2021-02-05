Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Новая схема на Циолковского
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 февраля 2021 13:53  [1] Шумоглушители установили на котлах Сормовской ТЭЦ
18 февраля 2021 13:45  [24] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области
18 февраля 2021 13:31  [64] Музей нижегородской интеллигенции отреставрирует компания из Уфы
18 февраля 2021 13:27  [75] Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек планируются в марте 2021 года
18 февраля 2021 13:18  [83] "Газпром" объяснил беспрецедентные инвестиции в Нижегородскую область
18 февраля 2021 12:50  [152] Пять светофоров отключили в Нижнем Новгороде 18 февраля
18 февраля 2021 12:24  [138] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 18 февраля
18 февраля 2021 12:23  [92] "Наша партийная задача – максимально выявить и поддержать инициативы жителей", - Ольга Щетинина
18 февраля 2021 12:21  [114] "Дом с болью" на ул. Варварской в Нижнем Новгороде отреставрируют к декабрю
18 февраля 2021 12:08  [105] Капремонт Ивановского съезда планируется завершить до июля 2021 года
Общество

Шумоглушители установили на котлах Сормовской ТЭЦ

18 февраля 2021 13:53  [1] Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Шумоглушители установили на котлах Сормовской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, новое оборудование позволяет производить растопку котлоагрегатов, не нарушая покоя жителей близлежащих кварталов.

Шум при растопке котла возникал при истечении пара через продувочный трубопровод котла до выхода оборудования на рабочие параметры. Введенная в эксплуатацию в 1974 году Сормовская ТЭЦ строилась вдали от жилой застройки, и этот звук не доставлял горожанам неудобств. За последние годы новые жилые массивы были возведены в непосредственной близости от станции, и шум при пуске котла стал для их жителей источником дискомфорта.

В пресс-службе ведомства отметили, что шумоглушители – металлические изделия со специальной набивкой весом 1,8 тонны каждое. Их монтаж производился на трубопроводах продувки котлов на высоте 43 метра. Работы проводились в условиях действующего производства без ограничения энергоснабжения потребителей.

"Проведенные испытания и начало эксплуатации шумоглушителей подтвердили их эффективность. Шум при переходных режимах работы ТЭЦ больше не будет тревожить жителей города", – отметил технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

Напомним, что Сормовская ТЭЦ обновила максимальный показатель отпуска тепла.

В наступившем году продолжится выполнение четырехлетней инвестиционной программы, по которой компания до 2023 года направит на модернизацию станции 729 млн рублей в соответствии с соглашением, подписанным в 2019 году между ПАО "Т Плюс" и правительством Нижегородской области. Модернизация ТЭЦ обеспечит дальнейшее повышение надежности и энергоэффективности станции и в целом системы теплоснабжения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сормовский район Т Плюс ТЭЦ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph