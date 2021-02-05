Вопрос об увеличении отпуска за ненормированный рабочий день обсудят в Госдуме Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вопрос об увеличении отпуска за ненормированный рабочий день обсудят в Государственной думе. Об этом сообщает ТАСС по итогам брифинга с первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.

Как сообщил Андрей Исаев, этот вопрос поднимался на совместном заседании рабочих групп по занятости и по изменениям в Трудовой кодекс.

По его словам, исследования показывают, что переходя на удаленную работу, россияне часто начинают работать в условиях ненормированного рабочего дня.

"Фактически работодателями это воспринимается как возможность беспокоить работника в любое время дня и ночи. Поэтому мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск", - сказал он.

Парламентарий напомнил, что сейчас работники получают дополнительно три свободных дня.

По мнению Андрея Исаева, увеличение отпуска заставит работодателей оценить выгоду перевода сотрудников на ненормированный день.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" подготовит изменения в трудовое законодательство. На первом этапе предлагается ввести в правовое поле временную удаленную работу. На втором этапе — после пандемии — предлагается ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров внимательно рассмотреть понятие "ненормированный рабочий день", которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены на защиту прав работников. На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости — в частности, это касается фрилансеров.