Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
18 февраля 2021 16:50  [31] Сильнейших диджитал-специалистов в стране выберут в ближайшие месяцы
18 февраля 2021 16:10  [74] Банк "Открытие": 100 тысяч рублей + верность и порядочность – идеальный мужчина по версии женщин ПФО
18 февраля 2021 14:32  [145] "Нижегородская область установила беспрецедентные льготы для IT-индустрии", - Евгений Люлин
18 февраля 2021 08:36  [175] Банк "Открытие": пандемия научила россиян копить деньги
17 февраля 2021 19:07  [196] Банк "Открытие" продолжит обслуживание пенсионных карт с истекшим сроком действия
17 февраля 2021 18:20  [265] Нижегородская отрасль НХП в 2019-2020 годах получила из облбюджета 92 млн рублей
17 февраля 2021 16:20  [284] "Автобан" приступил к проектированию состава асфальта для М-12 "Москва – Казань"
17 февраля 2021 13:06  [228] Банк "Открытие" предложил новую карту для футбольных болельщиков
17 февраля 2021 12:01  [198] Банк "Открытие" вошел в ТОП-3 банков на рынке ипотеки вторичной недвижимости
16 февраля 2021 18:19  [280] Нижегородские производители увеличили продажи медоборудования в 2 раза
Бизнес

Банк "Открытие": 100 тысяч рублей + верность и порядочность – идеальный мужчина по версии женщин ПФО

18 февраля 2021 16:10  [74] Бизнес

Банк "Открытие": 100 тысяч рублей + верность и порядочность – идеальный мужчина по версии женщин ПФО. Об этом свидетельствуют результаты проведенного банком опроса с 12-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс человек.

Согласно данным опроса, прекрасный и сильный пол разошлись во взглядах на то, какими основными качествами должен обладать настоящий мужчина, а также сколько он должен зарабатывать. Для большинства женщин важны верность и порядочность, тогда как мужчины ценят ум и знания. Около половины женщин мечтают об идеальном мужчине с заработком от 60-100 тыс рублей в месяц, а мужчины считают оптимальным для содержания семьи доход в 80-150 тыс рублей.

61% опрошенных представительниц прекрасного пола Поволжья считают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. 20% жительниц округа согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам. По мнению 18% респонденток, вклад полов в семейный бюджет должен быть соразмерным.

Лишь 52% сильной половины округа согласны с тем, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. При этом 33% опрошенных мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 15% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.

45% опрошенных женщин округа считают, что мужчина должен зарабатывать 60-100 тыс в месяц, чтобы содержать семью, 32% женщин полагают, что заработок должен быть от 100 тыс до 200 тыс рублей в месяц. На доходы мужчин в размере 20-60 тыс рублей в месяц согласны по 12% мужчин и женщин округа.

При этом 9% женщин и 12% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 200-500 тыс рублей в месяц и более.

Большинство респондентов Приволжского федерального округа положительно относится к гендерным праздникам 23 февраля и 8 марта. 69% мужчин и женщин округа отмечают их каждый год. Нейтральной позиции в ПФО по отношению к 23 февраля и 8 марта – "кто хочет, пусть отмечает" придерживаются 29% женщин и 27% мужчин. 2% женщин и 4% мужчин считают, что гендерные праздники надо отменить.

В тройку лучших подарков для мужчин ПФО на 23 февраля, по мнению жительниц округа, вошли носки, кружка, бритвенный станок (20%), подарок с армейской символикой (походная фляжка, пилотка, тельняшка и т.п.), набравший 17% и алкоголь (16%). У опрошенных мужчин топ-3 подарков на День защитников Отечества выглядит немного иначе. На первом месте подарок с армейской символикой (31%), деньги (26%) и носки, кружка, бритвенный станок (18%).

Оценивая качества настоящего мужчины, прекрасная половина ПФО выше всего ставит верность и порядочность (24%), надежность и ответственность (23%), а на третье место ставят ум и знания (11%). Доброта и щедрость, а также легкий характер и чувство юмора в женском рейтинге мужских достоинств набрали по 9% и 8%.

Мужской рейтинг главных качеств настоящего мужчины отличается от женского. Тут лидируют ум и знания (20%), верность и порядочность (15%), а также надежность и ответственность (14%). Силу воли, упорство и терпение, а также смелость и решительность особо ценят по 9% мужчин округа, доброту, щедрость и легкий характер и чувство юмора лишь по 7%.

При этом лишь 1% прекрасной половины округа среди основных качеств настоящего мужчины упомянули богатство и высокую должность, 2% опрошенных мужчин - инициативность и предприимчивость.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph