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Общество

"Школа грамотного потребителя" проводит в Нижегородской области мониторинг уборки снега

18 февраля 2021 16:22  [75] Общество

Фото: пресс-служба НРО партии

"Школа грамотного потребителя" партии "Единая Россия" проводит в Нижегородской области мониторинг уборки снега. Об этом сообщает НРО партии.

По словам регионального координатора партпроекта Александра Рыжова, главная цель мониторинговых мероприятий не в том, чтобы кого-то наказать, а выявить проблемы и оперативно устранить их.

Он добавил, что проект "Школа грамотного потребителя" учит граждан защищать свои права в сфере жилищно-коммунальных услуг, чтобы управляющие организации соблюдали законодательство, а жители многоквартирных домов находились в комфорте и безопасности. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, находится в общей собственности собственников помещений МКД, и за его уборку отвечает ДУК или ТСЖ.

"Когда в ходе мониторинга мы выявляем нарушение, то организуем его устранение, обратившись в управляющую организацию. Если это не помогает, то тогда факты о нарушениях передаются в надзорные органы. И в рамках лицензионного контроля, в рамках государственного жилищного надзора будут приняты соответствующие меры реагирования. Мы своим мониторингом, а он, разумеется, выборочный, содействуем устранению нарушений, и, что наиболее важно, даем пример успешных действий для жителей многоквартирных домов по защите своих законных прав", - сказал он.

Мониторинг "Школы грамотного потребителя" проходит во всех муниципальных районах, городских и муниципальных округах Нижегородской области.

К примеру, 18 февраля были проверены две группы многоквартирных домов на улице Самочкина в Нижнем Новгороде. Серьезных нарушений по очистке внутридомовых проездов и пешеходных дорожек выявлено не было. Однако на доме №4 проверяющие обнаружили нависающие прямо над тротуаром сосульки, которые представляют серьезную опасность для прохожих. В управляющую компанию будет направлено требование устранить нарушение в ближайшее время.

Как сообщила начальник Нижегородского заречного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Екатерина Соловьева, инспекторы заречного отдела ГЖИ проводят рейды по территориям ежедневно.

"Когда управляющая компания или ТСЖ не реагируют на обращения жителей по поводу не убранной территории или наледи на крыше, обжаловать данное бездействие граждане могут в Госжилинспекции по Нижегородской области. В случае, если мы выявляем правонарушения, для должностных лиц организаций-лицензиатов предусмотрена административная ответственность от 50 до 100 тыс рублей, на юридических лиц - от 250 тыс рублей. Если дом находится в обслуживании организации, то предусмотрена административная ответственность на должностных лиц от 4 тыс рублей, на юридических лиц – от 40 тыс", - сказала Екатерина Соловьева.

Также волонтеры партийного проекта проводят анкетирование об уборке территорий в зимнее время среди председателей советов МКД и жителей. Большинство замечаний нижегородцев связано с неоперативной уборкой снега и очисткой от наледи во дворах, на козырьках подъездов и крышах.

"Мы сейчас анализируем, сводим информацию из всех муниципальных районов и округов Нижегородской области. Сильные снегопады и морозы в этом году создают серьезную нагрузку на систему ЖКХ. И важно понять, по каким причинам управляющие организации и коммунальные службы не всегда качественно и оперативно справляются со своими задачами, какие вопросы необходимо решить, чтобы повысить эффективность их работы", - отметил в заключение региональный координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя" Александр Рыжов.

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Теги:
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