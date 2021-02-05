Три троллейбусных маршрута не работает на Автозаводе из-за потопа на пр.Ильича

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Три троллейбусных маршрута не работает в Автозаводском районе Нижнего Новгорода из-за прорыва водопровода в переулке Моторном.
Как сообщили в МП "Нижегородэлектротранс", сейчас приостановлено движение троллейбусов №№ 4, 11 и 14.
Напомним, что 18 февраля в переулке Моторном произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В результате затопило сам переулок и вода разлилась до проспекта Октября и соседних улиц.
В настоящее время на месте работают сотрудники Нижегоросдского водоканала, которые ликвидируют последствия аварии. Предполагается, что до конца дня все работы завершатся.
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