Три троллейбусных маршрута не работает на Автозаводе из-за потопа на пр.Ильича Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Три троллейбусных маршрута не работает в Автозаводском районе Нижнего Новгорода из-за прорыва водопровода в переулке Моторном.

Как сообщили в МП "Нижегородэлектротранс", сейчас приостановлено движение троллейбусов №№ 4, 11 и 14.

Напомним, что 18 февраля в переулке Моторном произошла утечка на линии холодного водоснабжения. В результате затопило сам переулок и вода разлилась до проспекта Октября и соседних улиц.

В настоящее время на месте работают сотрудники Нижегоросдского водоканала, которые ликвидируют последствия аварии. Предполагается, что до конца дня все работы завершатся.