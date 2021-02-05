Сильнейших диджитал-специалистов в стране выберут в ближайшие месяцы Бизнес

Юлия Аблец Фото: Организаторы

Сильнейших диджитал-специалистов в стране выберут в ближайшие месяцы. Об этом сообщили организаторы конкурса - АНО "Диалог Регион".

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" стартовал 22 января 2021 года, регистрация продлится до конца этого месяца. Всероссийское соревнование, призванное выявить лучших в сфере интернет-коммуникаций, проводится впервые. Одним из бонусов для победителей станет образовательная программа, разработанная совместно с МГУ.

Заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец рассказала о предстоящих стадиях конкурса. Ближайший этап — дистанционный — пройдет с марта по апрель. Впереди участников ждут онлайн и офлайн этапы оценки.

"Всем участникам предстоит пройти дистанционный этап оценки, в рамках которого конкурсанты пройдут два вида тестирования. Первый — тест по оценке потенциала, второй — тестирование профессиональных компетенций. По итогам прохождения тестов конкурсант сможет получить обратную связь об уровне развития профессиональных и личностных компетенций — объективный и персонализированный отчет", - объяснила Юлия Аблец.

После тестирования на онлайн-этапе участников ждут очные испытания. На этой стадии для конкурсантов будет смоделирована реальная жизненная ситуация, в рамках которой жюри будет оценивать навыки работы в команде с новыми людьми, умение находить общий язык с партнерами, способность аргументированно отстаивать собственную позицию и многие другие так называемые soft skills, необходимые нам всем в современном мире.

Главным вознаграждением для победителей, которые будут определены в мае после очных испытаний, можно считать право принять участие в специально разработанной образовательной программе для диджитал-специалистов. Программа, подготовленная совместно с МГУ, включает в себя как практико-ориентированную, так и фундаментальную часть. В рамках курса эксперты расскажут про современные медиакоммуникации, цифровую социологию, способы аналитики, работу с большими данными, стратегирование, а также методы и инструменты принятия эффективных управленческих решений.

Победители также пройдут стажировку в компаниях-партнерах или в команде экспертов, а также будут включены в кадровый резерв с возможностью трудоустройства в АНО "Диалог" и пресс-службы органов власти.

Заявки на конкурс поступили из каждого региона страны без исключения. Организаторами конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" выступают АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". Подать заявку на участие все еще можно на сайте лидерыинтернета.рф.