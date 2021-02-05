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Расходы областного бюджета предложено увеличить на 5 млрд рублей

18 февраля 2021 17:45  [79] Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам 18 февраля обсудили проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", внесенный губернатором.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, изменения предусматривают увеличение расходов на 5,2 млрд рублей.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета на 2021 год составят:
доходы: 201,7 млрд рублей (уменьшены на 230 млн рублей);
расходы: 222,2 млрд рублей (увеличены на 5,2 млрд рублей);
дефицит: 20,5 млрд рублей (увеличен на 5,4 млрд рублей)

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, которые поступили в конце прошлого года и уже не вошли в сформированный бюджет текущего года. Сейчас эти средства являются источниками расходов областного бюджета, но отражаются в графе дефицита. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к росту объема государственного долга

Предстоящие изменения в бюджет предполагают увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 339 млн рублей.

"Значительная часть федеральных средств – более 135,7 млн рублей – пойдет на внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это позволит снизить концентрацию мест ДТП и в целом улучшить дорожную обстановку", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Кроме того, около 100 млн рублей будут выделены на компенсации мукомольным и хлебопекарным предприятиям региона для стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия", - добавил он.

"Также приоритетной остается поддержка здравоохранения. Мы получили 65,2 млн рублей на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома", - пояснил глава региона.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, в 2021 году региональный дорожный фонд будет увеличен на 1,579 млрд рублей (за счет остатков 2020 года), а 250 млн рублей будет направлено на ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, существенные средства будут заложены в областном бюджете на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Дополнительное финансирование получат работы по ремонту фасадов многоквартирных домов и домов, являющихся объектами культурного наследия.

Планируется провести комплексное благоустройство и озеленение Центральной площади между корпусами №1 и №2 Нижегородского кремля, капитальный ремонт площади мемориала "Вечный огонь" и прилегающих к ней территорий. Планируется провести ремонт фасадов Главного дома Усадьбы С.М. Рукавишникова. Будут отремонтированы помещения в Нижегородском государственном художественном музее, центре культуры "Рекорд".

"На бюджетных счетах на начало 2021 года сложились остатки средств – дополнительные деньги, которые можно использовать в текущем году. Это достаточно серьезная сумма, но мы рассчитываем, что в марте она будет увеличена, и бюджет получит дополнительные средства. Сегодня мы распределили средства на различные приоритетные направления и объекты. Этот год юбилейный для Нижнего Новгорода, реализуется много хороших проектов по благоустройству, прежде всего, в исторической части города. Я надеюсь, нижегородцы оценят", - сказал председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"800-летие города – важная дата! Уверен, Нижний Новгород получит новые современные объекты, благоустроенные парки, дороги. Будут отремонтированы исторические здания, преобразится Нижегородский кремль – все это станет отличным подарком горожанам. Город изменится, станет ярче, красивее и комфортнее. Наши общие усилия должны помочь укрепить статус Нижнего Новгорода как важнейшего туристического центра страны", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Комитет рекомендовал принять в двух чтениях проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на заседании Законодательного собрания 25 февраля.

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Теги:
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