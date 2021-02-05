Специалисты завершили аварийные работы на газопроводе в г.Бор, где объявлен режим ЧС Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специалисты завершили аварийные работы на газопроводе в микрорайоне "Серебряный Бор" в г. Бор, где в январе был объявлен режим ЧС. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

"Проведены работы по закольцовке двух частных газопроводов. Давление газа в сети больше не снижалось. Локальный режим чрезвычайной ситуации пока не снят, ведется мониторинг", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января, когда была зафиксирована аномально низкая температура воздуха, сразу в нескольких домах данного микрорайона упало давление газа. Это привело к отключению отопительных агрегатов. Из-за погодных условий существовала угроза здоровью людей, проживающих в микрорайоне, поэтому администрация приняла решение ввести режим ЧС.

Согласно постановлению, управление по делам ГО ЧС г. Бор должно было заключить с филиалом ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" договор на проведение аварийных работ на газопроводе. В частности, речь идет о временной закольцовке газопровода до конца отопительного сезона. Эти работы и были выполнены.