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Работа троллейбусов, приостановленная из-за потопа на Автозаводе, вновь возобновилась

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Фото: Группа ВКонтакте Автозаводцы - Автозаводский район

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Движение трех троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за прорыва водопровода в переулке Моторном Автозаводского района Нижнего Новгорода, вновь возобновилось. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Речь идет о маршрутах №№ 4, 11 и 14. Они стали вновь обслуживать пассажиров в 18:25.

Напомним, что сегодня - 18 февраля, в переулке Моторном произошла утечка на водопроводе. В результате затопило как сам переулок, так и проспект Октября с соседними улицами. В связи с этим движение проезжающих по этим улицам троллейбусов было приостановлено.

Напомним также, что в настоящее время потоп ликвидирован.

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Теги:
Автозаводский район Водоканал Транспорт
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