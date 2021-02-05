Работа троллейбусов, приостановленная из-за потопа на Автозаводе, вновь возобновилась Общество

Фото: Группа ВКонтакте Автозаводцы - Автозаводский район

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Движение трех троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за прорыва водопровода в переулке Моторном Автозаводского района Нижнего Новгорода, вновь возобновилось. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Речь идет о маршрутах №№ 4, 11 и 14. Они стали вновь обслуживать пассажиров в 18:25.

Напомним, что сегодня - 18 февраля, в переулке Моторном произошла утечка на водопроводе. В результате затопило как сам переулок, так и проспект Октября с соседними улицами. В связи с этим движение проезжающих по этим улицам троллейбусов было приостановлено.

Напомним также, что в настоящее время потоп ликвидирован.