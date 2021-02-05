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Общество

Реставрацию Дворца им. Чкалова планируется завершить до конца 2021 года

19 февраля 2021 09:15  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реставрацию Дворца детского творчества им. Чкалова планируется завершить до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время на объекте начаты реставрационные работы. В рамках работ будет восстановлен фасад здания, а также полностью обновлены инженерные сети здания. Также планируется провести реставрацию всех декоративных элементов и залов с условием сохранения предметов охраны (старинных люстр, фонтана, камина и других).

Напомним, что в декабре 2020 года состоялся аукцион на право проведения работ, по итогам которой победителем стало ООО "АВК-Групп". Стоимость контракта составляет 139 млн рублей.

Как отметил автор концепции, руководитель нижегородского филиала Российской ассоциации реставраторов Владимир Молоканов, задача реставраторов - показать исторический облик здания с современными функциями, не нарушая его историю.

"Мы сохраняем две эпохи – 1914-го и 1935 года. Это помещения и интерьеры, оставшиеся после Крестьянского банка, и ряд залов в советской стилистике, которые создавались в 1935 году. В прошлом здание было оснащено самыми передовыми инженерными системами: паровым отоплением, горячей водой, электрической сигнализацией и телефонной связью. Это одно из первых зданий, где была внедрена биологическая очистка воды. Сейчас, спустя 100 лет, мы также оснащаем его современными инженерными сетями, не затрагивая предметы охраны и ценности этого здания", - сказал он.

Отметим, что обновления Дворец творчества ждал много лет. Интерьеры и материальная база сильно устарели и уже не соответствовали современным требованиям.

Директор ДДТ им. Чкалова Наталья Панова сообщила, что во дворце занимается около 3 тыс детей в 13 помещениях.

Кроме этого, в текущем году планируется не только обновить внешний облик здания, но и изменить его идеологическую составляющую. Будут максимально сохранены все существующие кружки и секции, но появятся и новые. Инициативная группа под руководством заместителя председателя Заксобрания региона Ольги Щетининой принимала активное участие в создании концепции обновления дворца творчества и превращения его в современное учреждение дополнительного образования.

Сдача объекта будет происходить поэтапно. Так, уже к августу должны закончиться основные работы, включая реставрацию лицевого фасада. К сентябрю планируется завершить ремонт на 1-м и 2-м этажах, что позволит возобновить занятия. Полностью работы будут завершены до 21 декабря 2021 года.

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Теги:
окн Реставрация
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