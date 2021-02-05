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Общество

"Проект "Вам решать!" - это один из самых перспективных проектов, которые реализуются в регионе", - Вадим Булавинов

19 февраля 2021 09:31  [33] Общество
Вадим Булавинов

Вадим Булавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Проект "Вам решать!" - это один из самых перспективных проектов, которые реализуются в регионе", - заявил депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов, комментируя старт проекта "Вам решать!".


По его мнению, поддержка активных жителей, помощь в воплощении их идей - великолепная возможность взаимодействия с властью, направленного на улучшение качества жизни жителей области.

"Я всегда поддерживал инициативных людей. Уверен, что проявление активной позиции является бесспорным доказательством того, что дело будет доведено до конца. Это говорит об отношении жителей к своему населенному пункту, к тем условиям, в которых они хотят жить. Реализация проекта "Вам решать" направлена на поддержку тех, кому не безразлична окружающая их среда, кто знает, как сделать лучше. И объем финансирования в 730 млн рублей, заявленный губернатором Глебом Никитиным, говорит о решительности региональной власти в плане поддержки таких инициативных людей", - добавил Вадим Булавинов.

"Тот, кто стремится к воплощению своих планов, несомненно, будет принимать активное участие в процессе их выполнения, контролировать работу, добиваться поставленной цели. Призываю жителей области активно включаться в этот проект и реализовывать самые смелые планы", - сказал депутат Госдумы в заключение.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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