Банк "Открытие" предоставил "ИНТЕКО" 4,5 млрд рублей на строительство премиального жилого комплекса Бизнес

Банк "Открытие" предоставил "ИНТЕКО" 4,5 млрд рублей на строительство премиального жилого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, средства будут направлены на реализацию нового проекта премиального жилого комплекса, который "ИНТЕКО" возведет в одном из самых престижных районов столицы.

В рамках проекта ведущий российский девелопер "ИНТЕКО" планирует комплексную застройку общей площадью 110 000 кв.м, включающую жилые дома премиального сегмента с авторской архитектурой, а также насыщенное инфраструктурное обустройство территории. В числе преимуществ жилого комплекса – расположение в одном из самых престижных и развитых районов ЦАО – Пресненском. Проект отличает удобная транспортная и пешеходная доступность: рядом находятся съезды на Звенигородское шоссе, Третье транспортное кольцо, а также Краснопресненская набережная. Приступить к работам девелопер намерен в 2022 году, завершить их – в I квартале 2025 года.

"Группа "ИНТЕКО" является стратегическим партнером банка, все проекты девелопера учитывают основные тренды и потребности современных покупателей и пользуются высоким спросом на конкурентном рынке. Мы уверены, что новый жилой комплекс на Пресне станет местом притяжения и подтвердит высокую репутацию компании", - отметила старший вице-президент банка "Открытие", директор департамента по работе с корпоративными клиентами Екатерина Чиркова.

Вице-президент "ИНТЕКО" Евгений Семенов в свою очередь отметил, что новый проект компании призван стать образцовым по совокупности ключевых составляющих современного ЖК премиум-класса и превзойти ожидания будущих жителей. "В этом проекте мы воплощаем научный подход к формированию жилой среды, решая вопросы здоровья и развития будущих поколений. Рады, что стратегический партнер компании, банк "Открытие", разделяет наше видение относительно качественного развития жилой недвижимости, и снова принимает участие в реализации проекта "ИНТЕКО", - заявил он.

СПРАВКА:

"ИНТЕКО" – ведущий российский девелопер, признанный эксперт отрасли в области комплексного освоения территорий, редевелопмента промзон и урбанистики. Портфель компании насчитывает более 80 реализованных проектов различного класса и назначения общей площадью около 5 млн кв. метров. Построенные компанией объекты были удостоены престижных отраслевых наград и сегодня считаются знаковыми. В 2018 году "ИНТЕКО" перешла под контроль Банка непрофильных активов "Траст".