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Годовая инфляция в Нижегородской области в январе 2021 года составила 5,9%. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.
Согласно предоставленной информации, инфляция подросла на 0,1 п.п.
Динамика инфляции в регионе в январе текущего года была меньше, чем в целом в Приволжском федеральном округе и России.
Как отметил начальник экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России Михаил Балакин, рост продовольственной инфляции во многом вызван влиянием затрат, возраставших в предыдущие месяцы, в первую очередь как результат ослабления рубля и повышения мировых цен на зерно.
При этом в сфере услуг сказалось действие регионального фактора – повысились взносы на капитальный ремонт, размер которых не менялся в течение нескольких лет. В то же время стоимость проезда на железнодорожном транспорте уменьшилась относительно прошлого года, а рост цен на авиабилеты замедлился.
Напомним, что на заседании 12 февраля Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.
По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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