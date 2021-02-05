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Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области в январе 2021 года составила 5,9%

19 февраля 2021 10:07  [111] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Годовая инфляция в Нижегородской области в январе 2021 года составила 5,9%. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно предоставленной информации, инфляция подросла на 0,1 п.п.

Динамика инфляции в регионе в январе текущего года была меньше, чем в целом в Приволжском федеральном округе и России.

Как отметил начальник экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России Михаил Балакин, рост продовольственной инфляции во многом вызван влиянием затрат, возраставших в предыдущие месяцы, в первую очередь как результат ослабления рубля и повышения мировых цен на зерно.

При этом в сфере услуг сказалось действие регионального фактора – повысились взносы на капитальный ремонт, размер которых не менялся в течение нескольких лет. В то же время стоимость проезда на железнодорожном транспорте уменьшилась относительно прошлого года, а рост цен на авиабилеты замедлился.

Напомним, что на заседании 12 февраля Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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Теги:
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