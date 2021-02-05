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Общество

Свет и воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода

19 февраля 2021 10:25  [102] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода 19 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в Сормовском районе в домах №№34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 по ул. Федосеенко с 9:00 отсутствует электроснабжение. Свет дадут к 17:00.

В Приокском районе на пр. Гагарина, 111, 107, 109 с 10:00 до 16:00 не будет горячей воды.

В Московском районе по адресам: ул. Черняховского, 17, 19, 20, 21, 22, 23, ул. Лобачевского, 17, 19 - с 9:30 нет холодной воды. Водоснабжение возобновится к 21:30.

Напомним, что накануне горячую воду отключали в домах на двух улицах Нижнего Новгорода.

 

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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