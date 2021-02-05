Нижегородское "Торпедо" уступило московскому "Спартаку" в матче КХЛ Спорт

Фото: ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское "Торпедо" уступило московскому "Спартаку" в матче КХЛ 18 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Матч проходил на домашнем льду ХК "Торпедо" - в КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде. Противостояние завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Счет был открыт на девятой минуте игроком "Спартака" Артемом Федоровым, на 13 минуте его успех повторил Сергей Широков. Первый гол торпедовцев принадлежал Михаилу Варнакову. Он забросил шайбу в ворота соперников на 20 минуте матча.

В стартовые три минуты второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. На 23 минуте дубль оформил Артем Федоров, на 24 минуте Энди Миле реализовал численное большинство.

"Видно было, что вышли на матч после большой паузы. Первые пару смен провели нормально, но затем допустили ошибки, позволившие сопернику забить. К сожалению, не всегда можно вытащить игру при "0:2". Мы играли хорошо, добавляли по ходу матча, но видно, что чего-то не хватало. Для "Спартака" это была очень важная игра в борьбе за плей-офф, но и нам очень нужны были очки. Нужно посмотреть игру и внести необходимые изменения", - прокомментировал игру главный тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" одержало победу над московским "Динамо" в матче 5 февраля 2021 года.

Напомним, талисман нижегородского "Торпедо" по имени Торрик борется за звание лучшего в континентальной хоккейной лиге.