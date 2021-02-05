Уникальную операцию на аорте провели нижегородские хирурги Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уникальную операцию на аорте провели нижегородские хирурги. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, операция была проведена в нижегородской кардиологической больнице.

Отмечается, что врачи провели уникальную операцию по устранению разрыва главного сосуда человеческого организма и кровотечения из аорты без хирургического разреза и многочасового глубокого наркоза.

Мужчина 42 лет поступил в одну из больниц Нижнего Новгорода с жалобами на боли в левой половине грудной клетки и с повышенным артериальным давлением. Было установлено наличие разрыва нисходящего отдела аорты. В итоге было решено экстренно провести операцию. Благодаря действиям врачей мужчину удалось спасти.

Всего в медучреждении в прошлом году было выполнено 10 экстренных операций по поводу острого аортального синдрома и 24 плановые операции.

Как отметил главврач больницы Антон Максимов, только в текущем году было проведено уже 6 операций, в том числе впервые в Нижегородской области - эндоваскулярное протезирование грудной аорты в экстренном порядке.

В рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" для улучшения оказания кардиохирургической помощи в Нижегородской области, на базе кардиобольницы, организован центр лечения патологии аорты. Актуальность вопроса обусловлена тем, что заболевания аорты, такие как аневризмы и острые расслоения, возникают в год в среднем у 150 жителей Нижегородской области.

Минздрав Нижегородской области разработал и внедрил программу помощи таким пациентам, разработана их маршрутизация из лечебных учреждений области в кардиобольницу, сформированы взаимосвязи со службой скорой медицинской помощи и медицинскими организациями региона.