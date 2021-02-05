Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Новая схема на Циолковского
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2021 12:33  [47] Строительство допкамеры шлюза Нижегородской ГЭС позволит избежать экологических проблем, - правительство
19 февраля 2021 12:18  [146] Морозы до -37° приближаются к Нижнему Новгороду
19 февраля 2021 12:09  [104] Минтранс РФ рассматривает вариант строительства допкамеры шлюза вместо Низконапорного гидроузла
19 февраля 2021 12:03  [69] "Проект "Вам решать!" станет эффективной мерой, которая повысит качество жизни в регионе", - Александр Табачников
19 февраля 2021 11:46  [145] Уникальную операцию на аорте провели нижегородские хирурги
19 февраля 2021 11:40  [137] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 19 февраля
19 февраля 2021 11:21  [215] Нижегородцев предупреждают об очень сильных морозах 21-25 февраля
19 февраля 2021 10:25  [133] Свет и воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода
19 февраля 2021 09:44  [159] ЕРКЦ призывает нижегородцев оплачивать квитанции за отопление и горячую воду онлайн
19 февраля 2021 09:31  [148] "Проект "Вам решать!" - это один из самых перспективных проектов, которые реализуются в регионе", - Вадим Булавинов
Общество

Уникальную операцию на аорте провели нижегородские хирурги

19 февраля 2021 11:46  [145] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уникальную операцию на аорте провели нижегородские хирурги. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, операция была проведена в нижегородской кардиологической больнице.

Отмечается, что врачи провели уникальную операцию по устранению разрыва главного сосуда человеческого организма и кровотечения из аорты без хирургического разреза и многочасового глубокого наркоза.

Мужчина 42 лет поступил в одну из больниц Нижнего Новгорода с жалобами на боли в левой половине грудной клетки и с повышенным артериальным давлением. Было установлено наличие разрыва нисходящего отдела аорты. В итоге было решено экстренно провести операцию. Благодаря действиям врачей мужчину удалось спасти.

Всего в медучреждении в прошлом году было выполнено 10 экстренных операций по поводу острого аортального синдрома и 24 плановые операции.

Как отметил главврач больницы Антон Максимов, только в текущем году было проведено уже 6 операций, в том числе впервые в Нижегородской области - эндоваскулярное протезирование грудной аорты в экстренном порядке.

В рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" для улучшения оказания кардиохирургической помощи в Нижегородской области, на базе кардиобольницы, организован центр лечения патологии аорты. Актуальность вопроса обусловлена тем, что заболевания аорты, такие как аневризмы и острые расслоения, возникают в год в среднем у 150 жителей Нижегородской области.

Минздрав Нижегородской области разработал и внедрил программу помощи таким пациентам, разработана их маршрутизация из лечебных учреждений области в кардиобольницу, сформированы взаимосвязи со службой скорой медицинской помощи и медицинскими организациями региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph