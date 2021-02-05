"Проект "Вам решать!" станет эффективной мерой, которая повысит качество жизни в регионе", - Александр Табачников Общество

Александр Табачков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Проект "Вам решать!" станет эффективной мерой, которая повысит качество жизни в регионе", - заявил зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Александр Табачников, комментируя старт проекта в Нижегородской области.

По его словам, эта программа - одна из самых успешных и востребованных. "Жители вместе с местной властью определяют, что нужно строить, ремонтировать, благоустраивать в их населенном пункте, контролируют, как расходуются средства, а потом проверяют качество выполненных работ", - сказал Александр Табачников.

"Мне удалось лично убедиться в эффективности этого проекта. Многое из того, что не решалось годами, удалось довести до логического конца благодаря инициативному бюджетированию. Так, в городе Ветлуга в рамках проекта благоустроена набережная. Теперь это любимое место отдыха ветлужан. В целом, стоит сказать, что в регионе накоплен большой опыт по развитию гражданских инициатив. И старт этому направлению был дан именно на севере региона, в районах моего округа. За время действия проекта, с 2013 года, в Ветлужском районе реализовано 58 проектов на сумму 49,3 млн рублей", - добавил зампредседателя регионального парламента.

"Уверен, что очень важно вовлекать население в решение насущных вопросов. По заявкам сразу виден проблемный срез. Это местные дороги, ремонт памятников героям Отечественной войны, места коллективного отдыха. Жители сами решают, что нужно сделать на их улице, в их поселке и городе. Поскольку это коллективное решение и совместный труд, то, соответственно, и отношение к объектам, реализованным с личным участием, очень бережное", - добавил он.

"Сегодня очевидно, что проект "Вам решать!" очень популярен среди жителей области. Появляется все больше неравнодушных граждан, стремящихся сделать жизнь вокруг лучше. Конкуренция между районами с каждым годом возрастает. Люди активно принимают участие в голосовании по выбору проектов. Власть поддерживает такую инициативность граждан. Уверен, что все это в итоге станет эффективной мерой, которая повысит качество жизни в регионе и даст новые возможности для реализации интересных инициатив", - сказал в заключение Александр Табачников.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".