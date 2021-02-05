Экс-глава нижегородского ГУФСИН отправлен под домашний арест Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский областной суд 19 февраля 2021 года изменил меру пресечения экс-начальнику ГУ ФСИН.

Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Суд изменил меру пресечения бывшему начальнику регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Нижегородской области Николаю Теущакову, который будучи главой ведомства, оказался причастен к денежным поборам с подчиненных. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Теущакова арестовали 9 декабря 2020 года. До задержания его отправили в отставку.

На заседании 19 февраля 2021 года суд изменил меру пресечения экс-начальнику ГУ ФСИН на домашний арест.

Напомним, что в отношении Теущакова возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Фигурантами по делу выступают заместители Николая Теущакова, когда тот был начальником ГУФСИН. Следователи полагают, что они выписывали своим коллегам незаконные премии в обмен "на откаты" в 30%. По информации регионального СУ СК РФ, сумма "откатов" варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемые арестованы.

В следственном комитете ранее поясняли, что Николай Теущаков был причастен к этой схеме вымогательства и также требовал от поощряемых подчиненных сотрудников часть полученных ими премий.