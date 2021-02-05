Схема движения на ул. Студенческой в Нижнем Новгороде изменена Общество

Фото: пресс-служба ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Схема движения на ул. Студенческой в Нижнем Новгороде изменена. Об этом сообщает центр организации дорожного движения города.

Согласно полученной информации, теперь с улицы Героя Жидкова можно выехать на улицу Студенческую и далее на метромост, минуя проспект Гагарина.

Специалисты специализированного эксплуатационно-монтажного учреждения Нижнего Новгорода реконструировали светофорный объект в районе перекрестка улиц Студенческой и Героя Жидкова. В частности, было добавлено два транспортных светофора и два пешеходных, кроме того, установлены знаки приоритета.

Напомним, что движение транспорта по участку проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде временно ограничат.

Согласно предоставленной информации, участок ул. Лоскутова и местного проезда вдоль дома №29 по пр. Гагарина 20 февраля с 07:00 до 20:00 будет закрыт для проезда автомашин.

При этом 19 февраля с 14:00 до 22:00 и 21 февраля с 10.00 до 20:00 движение транспорта будет ограничено по улице Лоскутова на участке проспекта Ильича до проспекта Кирова.