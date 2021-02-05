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Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился за январь на 4%

19 февраля 2021 13:24  [93] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился за январь на 4%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

В настоящее время сумма долга составляет 12,2 млрд рублей, в то время как по состоянию на 1 января составляла 12,7 млрд рублей. Таким образом, на 1 февраля, город погасил 500 млн рублей долга.

Основную часть в структуре долга - 54,94% - занимают кредиты кредитных организаций (6,7 млрд рублей), 41% - муниципальные ценные бумаги (5 млрд рублей), 4,07% - бюджетные кредиты (496 млн рублей). Сумма выплаченных по кредитам процентов составила 30,7 млн рублей.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода поддержала возможное размещение городом облигаций на 4 млрд рублей в 2021 году. Средства от их размещения планируется направить на замещение кредитов коммерческих банков. Данный облигационный заем город хотел выпустить еще в 2020 году, однако не стал этого делать из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Сейчас в обращении у Нижнего Новгорода находятся облигации, выпущенные в декабре 2017 года. Тогда город разместил облигационный заем на 5 млрд рублей с номинальной стоимостью одной ценной бумаги в размере 1 тысяча рублей. Погасить облигации необходимо в срок до 5 декабря 2022 года.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Муниципальный долг
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