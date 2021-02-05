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Застройщик ЖК в центре Нижнего Новгорода получил предостережение от прокуратуры за отклонение от графика. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, речь идет о застройщике жилого комплекса в границах улиц Большая Печерская - Сенная (ЖК "Парус").
В настоящий момент данный комплекс не относится к проблемным, но прокуратура уже установила, что строительство дома идет
с отклонением от графика.
По мнению надзорного ведомства, это создает угрозу срыва сроков передачи квартир дольщикам жилого комплекса. Именно этим и было продиктовано решение прокуратуры объявить застройщику предостережение.
"В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Минстрой рассказал о ходе восстановления прав дольщиков ЖК "Сердце Нижнего".
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