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Общество

Застройщик ЖК в центре Нижнего Новгорода получил предостережение от прокуратуры за отклонение от графика

19 февраля 2021 13:22  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Застройщик ЖК в центре Нижнего Новгорода получил предостережение от прокуратуры за отклонение от графика. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, речь идет о застройщике жилого комплекса в границах улиц Большая Печерская - Сенная (ЖК "Парус").

В настоящий момент данный комплекс не относится к проблемным, но прокуратура уже установила, что строительство дома идет
с отклонением от графика.

По мнению надзорного ведомства, это создает угрозу срыва сроков передачи квартир дольщикам жилого комплекса. Именно этим и было продиктовано решение прокуратуры объявить застройщику предостережение.

"В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Минстрой рассказал о ходе восстановления прав дольщиков ЖК "Сердце Нижнего".

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Теги:
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