Как разваливаются дела о "криминальных" врезках в нефтяной отрасли Происшествия

В Кстовском городском суде рассмотрено громкое дело, связанное с крупными хищениями нефтепродуктов организованной группой. Криминальную врезку в магистральный трубопровод обнаружили в связи с произошедшим разливом дизельного топлива, утечку устранили, оперативно провели работы по ликвидации ее последствий. Довольно быстро удалось найти и самих нарушителей. Было задержано семеро подозреваемых. Однако на скамье подсудимых их оказалось только четверо.

Организация на высшем уровне

Прежде всего, стоит отметить, что преступления, связанные с хищениями нефти и нефтепродуктов, никогда не бывают спонтанными. Это всегда хорошо организованный и продуманный процесс, которому предшествует достаточно серьезная подготовка. Для того, чтобы нелегально врезаться в трубопровод нужны люди, деньги, оборудование и специальная техника.

В одиночку провернуть такое невозможно даже технически, что уж говорить о процессе целиком. Грязную работу в этом преступном бизнесе выполняют мелкие "сошки", большой же игрой заправляют крупные фигуры. Они напрямую являются организаторами подобных группировок, либо просто за взятки закрывают глаза на происходящее, прикрывают преступления. Можно даже не ходить далеко и вспомнить нашумевшее задержание главы отдела по борьбе с коррупцией нижегородского МВД. Полковника Андрея Кислова обвиняют в посредничестве с дачей взяток и "крышевании" преступной группировки, воровавшей топливо на десятки миллионов рублей. Случай настолько вопиющий, что в голове укладывается с трудом: борец с коррупцией сам оказался, по ту сторону закона. А сколько еще таких "оборотней" может скрываться на самых разных уровнях той или иной властных структур?

Но… вся проблема в том, что это едва ли не единственный пример, когда дело дошло до задержания одного из высших звеньев цепочки. Как правило, борьба ведется только с внешними проявлениями топливных преступлений, выявляются и доходят до суда простые исполнители. Организаторы же и заказчики криминальных врезок по-прежнему остаются неприкасаемыми, а их задержания являются эпизодическими.

Криминальная врезка в магистральный нефтепродуктопровод

И далеко не всегда доходят до суда. Дело буквально "разваливается" в процессе: ответственность за совершенное преступление зачастую берет на себя только один участник – ему за это обещают деньги и быстрое освобождение. Потому даже организованная группа, оказавшаяся на скамье подсудимых, это редкость. Своя негласная круговая порука существует и среди правоохранителей. Раскручивать всю цепочку – дело долгое и муторное, тем более, когда уже есть добровольный "козел отпущения". Остальные сообщники быстренько признаются неустановленными лицами и дело передается в суд.

Пока суд да дело

Согласно статистике Генеральной прокуратуры России, только 5 процентов из 200 коррупционных дел доходит до суда. По топливным преступлениям – и того меньше. В чем причина? Опять же в пресловутой коррупции и наличии "покровителей". Которые и остаются "за кадром". Хотя, казалось бы, организованный характер преступлений очевиден. Но для суда нужны железобетонные доказательства, а собирать их хлопотно. Вот и получается, что следственные органы редко инкриминируют преступникам групповое участие, предпочитая ограничиваться статьей о банальной краже, а члены преступных групп часто получают в наказание условные сроки и штрафы.

Еще один важный момент – ведомственная подследственность. С 2018 года расследованиями по ч. 2-5 ст. 215.3 УК РФ (повреждение трубопровода) занимается следственный комитет РФ. Но если подобные преступления квалифицируются по ст.30 и ст.158 УК РФ (покушение на хищение), то это уже компетенция МВД. В результате различные органы правосудия имеют возможность до бесконечности "перенаправлять" дела друг другу, чем они с успехом и пользуются. Вот и получается, что после проведенных громких задержаний нефтеворов на месте преступления, заведенные на них дела разваливаются или просто "теряются" между ведомствами, уходят в архив и пылятся, никто не принимает по ним решения.

Самый гуманный суд в мире

Однако не нужно думать, что даже после долгих следственных мероприятий и доведения дела до суда, есть гарантия, что злоумышленники получат по заслугам. К сожалению, все чаще суды выносят "гуманные" приговоры, преступники получают условное наказание, при этом игнорируется организованный характер преступлений.

Самый недавний пример – условным сроком отделался сообщник взяточника по уголовному делу, связанному с хищением нефтепродуктов в Коломенском районе Московской области. Следственные действия против начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по городскому округу Воскресенск ГУ ФСВРНГ России Ивана Цапурина начались еще в августе прошлого года. Тогда силовикам удалось доказать, что чиновник был посредником при передаче взяток бывшему заместителю начальника ГИБДД УМВД России по Воскресенскому району Андрею Сорокину. Но если Сорокина осудили, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года, то Цапурин отделался, что называется легким испугом. Дал признательные показания, изобличающие вину Сорокина - и суд пожалел чиновника, освободив его от уголовной ответственности. То есть за украденную бутылку водки в нашей стране можно получить 1 год и 9 месяцев в колонии строгого режима, а за участие в хищениях на миллионы – вообще не оказаться на скамье подсудимых.

А сколько случаев, воровавшие нефть миллионами, получают условные сроки и смешные штрафы. Например, ст. 215.3 п. 2 УК РФ, за самовольное подключение к магистральным нефте- и нефтепродуктопроводам предусматривает штраф в 200 тысяч рублей, или 400 часов исправительных работ, или 4 года лишения свободы… Двести тысяч рублей – серьезно? Эта сумма не сможет покрыть даже небольшую часть ущерба, нанесенного криминальными врезчиками. И стоит ли говорить о том, что без справедливого наказания подпольный нефтяной бизнес так и останется мало рискованным и высокодоходным, а гуманность суда способствует только еще более масштабному росту преступности. Условные сроки и штрафы за миллионные взятки и хищения создают впечатление, что суды вообще на защите коррупционеров.

Емкости для хранения похищенного топлива

Несмотря на обширную судебную практику в отношении топливных преступлений наша правоохранительная система, к сожалению, так и не выработала единую линию борьбы. Дела "разваливаются" на ходу, судебные решения бьют все рекорды по абсурдности. Да и общественность как-то вяло реагирует на происходящее. Вот если бы кого-то убили… Коррупционеры не только выкручивают суды под себя, но и обесценивают сами законы: наблюдая с какой легкостью преступники уходят от ответственности, люди перестают верить в справедливость и неизбежность наказания. О каком правовом государстве и защите граждан в этом случае может идти речь?