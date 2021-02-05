Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Новая схема на Циолковского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
19 февраля 2021 13:50  [96] Банк "Открытие" и правительство Удмуртии провели бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"
19 февраля 2021 10:51  [204] "Окская судоверфь" спустила на воду четвертое из 10 судов RSD59 для судоходной компании из Москвы
19 февраля 2021 10:43  [114] "МегаФон" первым среди российских операторов предложил своим абонентам международный 5G-роуминг
19 февраля 2021 09:39  [138] Банк "Открытие" предоставил "ИНТЕКО" 4,5 млрд рублей на строительство премиального жилого комплекса
18 февраля 2021 16:50  [202] Сильнейших диджитал-специалистов в стране выберут в ближайшие месяцы
18 февраля 2021 16:10  [209] Банк "Открытие": 100 тысяч рублей + верность и порядочность – идеальный мужчина по версии женщин ПФО
18 февраля 2021 14:32  [293] "Нижегородская область установила беспрецедентные льготы для IT-индустрии", - Евгений Люлин
18 февраля 2021 08:36  [257] Банк "Открытие": пандемия научила россиян копить деньги
17 февраля 2021 19:07  [252] Банк "Открытие" продолжит обслуживание пенсионных карт с истекшим сроком действия
17 февраля 2021 18:20  [326] Нижегородская отрасль НХП в 2019-2020 годах получила из облбюджета 92 млн рублей
Бизнес

Банк "Открытие" и правительство Удмуртии провели бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"

19 февраля 2021 13:50  [96] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" и правительство Удмуртии провели бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса". Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно информации, 18 февраля состоялось бизнес-шоу "Мой бизнес — мой Start-up: цифровая эволюция бизнеса" для предпринимателей. Организаторами форума стали правительство Удмуртской республики, банк "Открытие" и центр "Мой бизнес". География участников форума — от Ижевска до Сан-Франциско.

Спикерами форума стали предприниматели и представители лидеров digital отраслей с кейсами от ведущих компаний, таких как ВКонтакте, Wildberries, TikTok. Спикеры разобрали конкретные истории бизнеса компаний.

В рамках бизнес-шоу участники представили свой опыт трансформации, цифровизации бизнес-процессов, а также узнали о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире.

Открыла форум заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова. На конкретных примерах предпринимателей она показала, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы, количество клиентов и выходить на международные рынки. Она рассказала, как текущие вызовы способствуют развитию инновационного лидерства и как реагировать на тренды и адаптировать их в свой бизнес.

"Банк "Открытие" предлагает прокачать цифровые навыки с использованием возможностей онлайн образовательной платформы openacademy, где предприниматели не только объединяются в бизнес-сообщество, но и получают актуальную и полезную информацию, различные обучающие программы и многое другое", — отметила она.

Темой диалога Надии Черкасовой и главы Удмуртской республики Александра Бречалова стала реакция регионального бизнеса и властей на вызовы коронакризиса и бизнес-технологии, которые помогают компаниям МСБ адаптироваться к новой реальности.

"Есть такая фраза "любой кризис — это время возможностей". Я горжусь тем, что бизнес Удмуртии подтвердил эту аксиому. Большинство предпринимателей смогли адаптироваться к ситуации и перешли в "онлайн" не только с точки зрения коммуникаций, но и перевода бизнеса в цифровой формат. Однако, при всем желании, оперативно поменять бизнес-модель достаточно сложно, и наша задача была поддержать предпринимателей в этих непростых условиях. Мы сделали упор на наши акселерационные программы. И это не просто прикладные знания, это конкретные цифры. Например, некоторые участники бизнес-акселератора увеличили выручку на 150%. Когда в 2020 году отменили самые крупные экономические форумы, мы сделали "Удмуртия Calling", где произошли конкретные продажи. На 2021 год и даже на 2022 год мы планируем не только оффлайн, но и онлайн-мероприятия, потому что это очень успешный формат. Поэтому, когда ты обращаешься к предпринимателям — все изменилось, давайте меняйтесь, — надо самим задать пример", — отметил Александр Бречалов.

Директор компании "Сармат" Александр Лупов рассказал о пользе бизнес-акселератора для ведения бизнеса, знакомстве с коллегами по другим бизнесам и получении новых полезных навыков, которые позволили компании в разы увеличить финансовые показатели за год.

Руководитель компании "Арома" по производству кофе и чая Денис Гиззатов рассказал о том, как бизнес-акселератор научил их экспортировать свою продукцию.

Директор компании ТSPROF ("Техностудия профиль") Алексей Худяков по изготовлению станков для профессиональной заточки ножей рассказал историю развития своей компании. Продукция компании идет в 86 стран мира. Худяков рассказал, как компания использует интернет-каналы продаж и логистические цепочки для поставки товаров на зарубежные рынки, о продаже через Amazon и eBay, собственную сеть и свой интернет-магазин. Благодаря этому небольшая ижевская компания стала известна по всему миру.

Заместитель директора по развитию Wildberries Анна Клейменова рассказала о том, как крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынках десяти стран, реагировал на запросы бизнеса во время пандемии. В частности, был упрощен процесс регистрации новых поставщиков, автоматизирован документооборот, в регионах были запущены новые сортировочные центры, чтобы предприниматели могли сократить свои логистические расходы и ускорить доставку товаров. Внедрена новая модель продаж товаров со склада поставщиков, благодаря которой предприниматели могут значительно расширить ассортимент своих товаров на Wildberries и не "замораживать" товарные остатки на складах. Анна Клейменова дала советы предпринимателям по продвижению товаров в маркетплейсах.

О своем бизнес-опыте взаимодействия с Wildberries рассказал сооснователь, исполнительный директоркомпании АNNALIZZA Иван Чечкин. По его словам, компании пришлось сократить свою розничную сеть на 70% из-за закрытия торговых центров на карантин. Оказавшись в ситуации полной неопределенности, компания переключилась на продажи через Wildberries.

Спустя год компания является крупнейшим поставщиком маркетплейса в Удмуртии и входит в топ 500 компаний-поставщиков Wildberries в России. Чечкин отметил, что его бизнесу помогло полное изменение подхода к производству и способность каждого сотрудника быстро и постоянно обучаться новым навыкам в рамках требований цифровой экономики. Он также рассказал о том, как быстро увеличить продажи через онлайн-каналы и о наиболее типичных ошибках во взаимодействии компаний с маркетплейсами.

Участники форума узнали интересный кейс ижевской тату-студии "KURBATOV TATTOO" Вячеслава Курбатов, которой помогли прокачаться эксперты из ВКонтакте c помощью настройки рекламы, чат-ботов, создания специального сообщества и других инструментов. С момента запуска страницы ВКонтакте количество клиентов тату-студии увеличилось в 240 раз. О том, как это происходило Курбатов рассказал вместе с Digital-евангелистом ВКонтакте Вячеславом Прохоровым.

Социальные сети — не только отличный инструмент для продвижения, это возможность увеличивать узнаваемость бренда. О том, как без рекламы набрать 500 тысяч подписчиков в TikTok рассказал генеральный директор ювелирной студии RishArt Михаил Мягков из Ногинска. В 2020 году TikTok запустил TikTok for Business. На одной платформе были собраны рекламные инструменты, которые позволяют компаниям разного размера создавать креативный контент, вдохновлять других и взаимодействовать с сообществом платформы.

Также была запущена программа для предпринимателей #ПокажиСвойБизнес в рамках глобальной кампании Back to Business. Владельцы малого и среднего бизнеса могли снять короткие ролики о своем деле, в креативном формате рассказать о нем и выиграть бюджет для рекламы на платформе. Одним из победителей проекта стал Михаил Мягков.

В TikTok можно создать личный бренд для себя, своего бизнеса быстро и качественно. Один из примеров, о котором шла речь на форуме — оригинальный аккаунт "Дневник Удмуртки", который рассказывает о культуре и уникальной природе Удмуртии, способствуя таким образом развитию событийного туризма в регионе. Кроме того, создатель аккаунта задействована в проекте "Супер Удмуртия", где вместе с командой снимает обзоры достопримечательностей республики.

Затем участники бизнес-форума перенеслись в далекий Сан-Франциско. Самый молодой в аэрокосмической индустрии вице-президент и основатель первого в мире маркетплейса спутниковых данных Катерина Ленгольд. Она на примере организации собственной жизни рассказала, как за трехнедельный спринт, фокусируясь на узком круге задач, правильно ставить цели в бизнесе, личном развитии, социальной сфере и карьере, и как их добиваться. О том, как важно не бояться перемен, действовать и не сдаваться. "Решение меняться предполагает принятие неизбежных неудач", — отметила Ленгольд. — Но только способность меняться и не сдаваться при первых неудачах может привести к успеху.

Трансляция бизнес-шоу велась через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через Youtube-канал Корпорации развития Удмуртской Республики.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph