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"Проект "Вам решать!" - яркий пример вовлечения жителей в принятие решений", - Дмитрий Сватковский

19 февраля 2021 14:17  [1] Общество
Дмитрий Сватковский

Дмитрий Сватковский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Проект "Вам решать!" - яркий пример вовлечения жителей в принятие решений", - заявил депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, комментируя старт проекта в Нижегородской области.

По его словам, на территории его избирательного округа за последние годы реализовано много идей в рамках этой программы.

"Далеко за примерами ходить не надо: в ноябре прошлого года в городе Княгинино мы открыли новый сквер имени Люкина. А в селе Спасское преобразилось общественное пространство сквера "Юбилейный". Всего же в регионе в 2020 году было реализовано около 500 проектов", - отметил Дмитрий Сватковский.

Он призвал нижегородцев активно участвовать в проекте "Вам решать!".

"Выдвигайте свои идеи, поддерживайте инициативы других. Мы много говорим о гражданском обществе, об активном вовлечении жителей в принятие решений. На мой взгляд, проект "Вам решать!" является ярким воплощением этого стремления", - резюмировал депутат Госдумы.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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