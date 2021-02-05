Нижегородская область в 2020 году на треть увеличила товарооборот с КНР Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства

Нижегородская область в 2020 году увеличила товарооборот с Китайской Народной Республикой на 30,5% по сравнению с 2019 годом – до $825 млн. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Экспорт нижегородской продукции в Китай за 2020 год вырос в 1,6 раза и составили $382 млн, почти 100% из которых приходится на несырьевой неэнергетический экспорт.

Рост нижегородского экспорта в КНР в 2020 году обусловлен увеличением поставок в страну-партнер жиров и масел (на 30%), электрических машин и оборудования (в 1,8 раза), полиграфии (в 3 раза), изделий из бумаги (в 2,1 раза) и древесины (в 2,3 раза), а также продукции черной металлургии (в 1,5 раза).

В 2020 году поставки продукции в Китай осуществляли порядка 50 нижегородских компаний.

Напомним, что наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Логистика международной торговли", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".