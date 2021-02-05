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Бизнес

АПЗ подвел итоги конкурса идей новой гражданской продукции

19 февраля 2021 14:50  [96] Бизнес

Фото: АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" подвел итоги конкурса по выдвижению идей производства новой продукции, ориентированной на гражданский рынок. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Конкурс был организован Молодежным советом АПЗ. Генеральный директор завода, председатель конкурсной комиссии Андрей Капустин поблагодарил участников за инициативность.

"Все представленные проекты были достойными. Некоторые детально отработаем, просчитаем и внедрим в производство. Такие конференции идей будем проводить регулярно, в том числе и по другим направлениям – производственным улучшениям, рацпредложениям. Очный формат подобных "творческих совещаний", когда идёт живое общение, обсуждение, позволяет докладчику просто и понятно рассказать об идее. Я уверен, что вашему примеру последуют и другие сотрудники завода. Они тоже будут генерировать идеи и не бояться рассказывать о них", - сказал Андрей Капустин.

Каждая идея оценивалась конкурсной комиссией по 10-балльной шкале. Пять проектов, набравших наибольшее количество баллов, признаны лучшими. Поскольку некоторые участники представили по несколько идей, то победители были определены по сумме баллов за проекты.

Призеры получили денежные сертификаты на 50 тысяч, 30 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно занятому месту. Остальные участники поощрены премией в размере 2,5 тысячи рублей.

"Конкурс показал "здоровый дух" коллектива нашего завода. Молодежь с интересом отозвалась, и сегодня поступает много звонков от желающих поучаствовать. Самое главное, что ребята не остаются в стороне от важного общего дела", - прокомментировал член комиссии, технический директор АПЗ Владимир Тимофеев.

"Радует, что молодежь у нас активная, творческая, неравнодушная к нуждам предприятия. Желаю ребятам оставаться такими же смелыми и предприимчивыми, а новичкам – не бояться присоединяться к конкурсу", - добавил еще один член комиссии, заместитель технического директора – главный конструктор по спецпродукции Александр Сагин.

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Теги:
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