Реставрация входных групп парка "Швейцария" выполнена на 20% Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реставрация входных групп парка "Швейцария" выполнена на 20%. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время своего визита в Нижний Новгород провел выездное совещание по благоустройству парка "Швейцария".

Он сказал, что сам вырос на Молитовке и в детстве катался по парку на велосипедах. "Когда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил сделать комплексной благоустройство "Швейцарии" к 800-летию города, я сразу его поддержал", - заявил Максим Егоров.

Глава города Юрий Шалабаев в свою очередь отметил, что работы по благоустройству парка идут по графику.

"108 секций ограды из 474 уже восстановлены, другие находятся в мастерской. Когда с опор, которые должны держать ограду, стали снимать штукатурку, увидели, что силикатный кирпич практически разваливается. Опоры были в аварийном состоянии и давно нуждались в реставрации", - сказал мэр.

В свою очередь замгендиректора компании-подрядчика ГК "ЕКС" Роман Асабин сказал, что в парке готовы основание и деревянный каркас стен для одноуровневого кафе со стеклянным фасадом, на всех входных группах выполнена отбивка штукатурки, ведутся работы по усилению фундаментов и расчистке декора, замене кровельного покрытия, заменены деформированные участки крыши, частично разобраны поздние пристрои.

Напомним, что два светомузыкальных фонтана устанавливают в нижегородском парке "Швейцария".

Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Один из них разместили в центральной зоне. Объект будет представлять собой чашу и пять фонтанных колец.

Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец. Сейчас он находится под навесом, потому что там проводится внутренняя отделка и установка оборудования.

Кроме этого, в парке установили каркас качели на 32 места. Недавно подрядчик приступил к установке павильона Детского центра на месте бывшего здания администрации парка.

Комплексное благоустройство парка "Швейцария" – один из самых крупных проектов по благоустройству, реализующихся в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города.