Евгений Люлин проведет урок патриотизма в лицее №21 Дзержинска Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин19 февраля находится с рабочим визитом в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии Дня защитника Отечества спикер ЗС НО проведет урок патриотизма для учащихся 9-11 классов в лицее №21.

В ходе урока Евгений Люлин вместе с учениками обсудит темы патриотизма, того, как он проявляется, какими должны быть патриоты страны.

В пресс-службе напомнили, что 15 февраля Евгений Люлин провел встречу с руководителями ветеранских организаций региона. Одна из главных тем обсуждения – военно-патриотическое воспитание детей. Участники дискуссии отметили, что мероприятия этой направленности нужно проводить систематически, а также создать на базе каждой школы центр, в которых могли бы проводиться просветительские и практические уроки.

Евгений Люлин выступил с инициативой создания при Законодательном собрании Нижегородской области координационного совета по работе с ветеранскими организациями.