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Происшествия

Прокуратура начала проверку после гибели женщины под рухнувшей палаткой на ул.Родионова

19 февраля 2021 16:39  [102] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура Нижнего Новгорода начала проверку после гибели женщины, на которую обрушилась торговая палатка на ул.Родионова в Нижегородском районе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой города будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 19 февраля 2021 года, грузовик врезался в торговую палатку с фруктами. В результате этого палатка обрушилась. Под обломками погибла женщина, находившаяся внутри. Ее личность устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области, следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

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Теги:
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