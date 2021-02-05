Прокуратура начала проверку после гибели женщины под рухнувшей палаткой на ул.Родионова

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Прокуратура Нижнего Новгорода начала проверку после гибели женщины, на которую обрушилась торговая палатка на ул.Родионова в Нижегородском районе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
"В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой города будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.
Напомним, сегодня, 19 февраля 2021 года, грузовик врезался в торговую палатку с фруктами. В результате этого палатка обрушилась. Под обломками погибла женщина, находившаяся внутри. Ее личность устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области, следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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