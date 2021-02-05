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Бизнес

"ТНС энерго НН" определило победителей акции "В новый год без долгов"

19 февраля 2021 16:37  [63] Бизнес

"ТНС энерго Нижний Новгород" подвело итоги клиентской акции "В но-вый год без долгов", проходившей с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Призовым фондом стали сертификаты на приобретение бытовой техники на сумму от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.

Акция была призвана повысить уровень платежной дисциплины клиентов-физических лиц и снизить задолженность за услуги энергоснабжения, а также поощрить клиентов, получающих электронную квитанцию.

В акции приняли участие более 300 тысяч лицевых счетов, из которых методом отбора, указанным в положении об акции, были выбраны шесть, владельцы которых стали обладателями сертификатов номиналом 25 тысяч рублей:

Кудряшов В.В. (лицевой счет 522…234)

Карпунина Е.М. (лицевой счет 521…135)

Грачева Т.П. (лицевой счет 529…272)

Федотова В.А. (лицевой счет 529…464)

Королев В.В. (лицевой счет 527…754)

Карпеева А.С. (лицевой счет 529…979)

Чтобы выиграть главный приз, необходимо быть участником открытой группы "ТНС энерго НН" "ВКонтакте" и написать небольшой рассказ о том, каким электронным сервисом клиент компании пользуется чаще всего и почему.

Лучшее творческое произведение выбирало конкурсное жюри. По итогам голосования первое место присуждено работе Антроповой Т.Ю. (лицевой счет 522…839). Победительница получит сертификат номиналом 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники.

Самые интересные творческие работы публикуются в группе "ТНС энерго Нижний Новгород" Вконтакте.

Для вручения приза с финалистами акции дополнительно свяжутся сотрудники компании.

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Теги:
Акции ТНС Энерго
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