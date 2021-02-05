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Глава сельсовета в Кстовском районе признан виновным в неисполнении решения суда

19 февраля 2021 17:03  [52] Бизнес

Глава администрации одного из сельсоветов Кстовского района признан виновным в злостном неисполнении решения суда (ст.315 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", который выступил заявителем в суде.

Филиал обратился в суд в связи с задолженностью за отопление данного гражданина.

"Должник, используя свое служебное положение, препятствовал исполнению решения суда по оплате: документ не был зафиксирован в перечне входящей корреспонденции и, соответственно, не был принят в работу для принудительного взыскания", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас глава администрации сельсовета задолженность за отопление погасил, но при этом нарушив срок оплаты более чем на 2 года. Поэтому ему был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

"Компания напоминает недобросовестным плательщикам за отопление и горячую воду, что исполнительные документы сразу направляются в Пенсионный фонд, работодателю должника, а также в банки. И после вынесения решения суда должник обязан заплатить не только сам долг, но еще и пени, и госпошлину", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" продолжит судебную работу с недобросовестными плательщиками и призывает граждан своевременно оплачивать отопление и горячую воду.

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Теги:
Долги Суд Т Плюс
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