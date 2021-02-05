Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров оценил готовность платформы проектов ФКГС в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров 19 февраля посетил Нижегородскую область с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одной из тем для обсуждения стала система онлайн-голосования по выбору объектов для реализации в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Жилье и городская среда".

Голосование за объекты для благоустройства в рамках проекта в 2022 году пройдет с 26 апреля до 30 мая на новой федеральной платформе.

Заместитель министра принял участие в заседании регионального штаба по внедрению системы онлайн-голосования по проекту формирования комфортной городской среды.

"В прошлом году правительство РФ приняло решение о федеральном финансировании только тех проектов формирования комфортной городской среды, которые прошли голосование в онлайн-формате. Такое решение обусловлено тем, что процедура вовлечения жителей в режиме онлайн сделает голосование доступнее, а главное – прозрачнее. Это даст возможность благоустраивать те территории, которые действительно нужны жителям", - рассказал Максим Егоров.

Он высоко оценил уровень организации работы в Нижегородской области по подготовке к рейтинговому голосованию. "Буду рекомендовать этот подход как лучшую практику другим субъектам РФ", - отметил Максим Егоров.

Нижегородцам, как и всем россиянам, во время первого всероссийского онлайн-голосования будут помогать волонтеры. Они помогут донести до граждан, за что идет голосование и как принять в нем участие. Платформа станет единой площадкой для проведения голосования по объектам "ФКГС" не только в этом году, но и в последующие годы. Кроме того, на платформе будет предусмотрена возможность оценки жителями благоустроенных общественных территорий.

Разрабатывает федеральную платформу для голосования Минстрой России совместно с АНО "Диалог Регионы". На ней будет проводиться голосование и по объектам благоустройства, и по дизайн-проектам. По каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать вопросы. Кроме того, заработают общие горячие линии.

"Отдельная благодарность правительству региона и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, так как за основу федеральной цифровой платформы мы взяли разработанную нижегородскими коллегами платформу для голосования "Голос За", - подчеркнул Максим Егоров.

"Для нас важно, что опыт региона оказался полезным на федеральном уровне. Нижегородцы проявили активность и неравнодушие во всех таких проектах. Уверен, новый механизм голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды" поможет вовлечь в этот процесс как можно больше людей", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Что касается реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области, заместитель министра отметил, что регион входит в пятерку лучших по этому показателю в РФ, и с каждым годом растет уровень качества выполнения работ.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в этом году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".